Путин утвердил ратификацию договора с Венесуэлой о космическом сотрудничестве
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Договор призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества между сторонами и профильными организациями обоих государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
30 марта 2021 года Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.