Путин утвердил ратификацию договора с Венесуэлой о космическом сотрудничестве

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Венесуэлой о сотрудничестве в использовании и исследовании космоса в мирных целях.
Путин утвердил ратификацию договора с Венесуэлой о космическом сотрудничестве
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества между сторонами и профильными организациями обоих государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

30 марта 2021 года Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.

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