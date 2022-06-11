Путин утвердил ратификацию договора с Венесуэлой о космическом сотрудничестве

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Венесуэлой о сотрудничестве в использовании и исследовании космоса в мирных целях.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор призван создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества между сторонами и профильными организациями обоих государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

30 марта 2021 года Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства.