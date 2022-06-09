В «Роскосмосе» заявили, что группировка «Сфера» может создать 33 тысячи рабочих мест

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Производство аппаратов многоспутниковой группировки «Сфера» и развёртывание их на орбите может создать более 33 тыс. рабочих мест, обеспечить налоговые поступления в объёме 1,6 трлн рублей, а также принести российскому ВВП 2,4 трлн рублей.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что финансирование создания группировки необходимо в полном, предполагающем около 400 спутников на орбите, объёме в целях достижения таких показателей.

В госкорпорации уточнили, что создание группировки в таких масштабах «является необходимым условием для создания и развития цифровой экономики нашей страны».

Как ранее рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, после начала активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера» Россия будет на ежегодной основе запускать по 50—75 ракет.

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