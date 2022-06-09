В «Роскосмосе» заявили, что группировка «Сфера» может создать 33 тысячи рабочих мест
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что финансирование создания группировки необходимо в полном, предполагающем около 400 спутников на орбите, объёме в целях достижения таких показателей.
В госкорпорации уточнили, что создание группировки в таких масштабах «является необходимым условием для создания и развития цифровой экономики нашей страны».
Как ранее рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, после начала активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера» Россия будет на ежегодной основе запускать по 50—75 ракет.