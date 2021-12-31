Рогозин: Россия будет запускать по 50—75 ракет ежегодно
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«Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в два-три раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнём разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку», — сказал он.
Рогозин, ссылаясь на данные экспертов, отметил, что в 2025—2026 годах в мире ожидается «пусковой бум», однако Россия будет к нему готова.
Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.