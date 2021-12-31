Рогозин: Россия будет запускать по 50—75 ракет ежегодно

После начала активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера» Россия будет на ежегодной основе запускать по 50—75 ракет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в два-три раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнём разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку», — сказал он.

Рогозин, ссылаясь на данные экспертов, отметил, что в 2025—2026 годах в мире ожидается «пусковой бум», однако Россия будет к нему готова.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.