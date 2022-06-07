В обществе изобретателей назвали значимые изобретения с начала года в России

В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали RT о пяти значимых отечественных изобретениях с начала 2022 года.

Как заявили RT в обществе, одним из таких изобретений является биологически активная добавка к пище Cleavir для восстановления после перенесённой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что данное средство является сильным природным антиоксидантом, повышает защитные функции клеточной мембраны, помогает в борьбе с бактериями и вирусами.

Также в ВОИР упомянули технологию создания пористых стеклокерамических материалов, которые обладают высокой прочностью, низкой теплопроводностью, негорючестью, экологичностью. Их можно широко применять в промышленном и гражданском строительстве.

Одной из интересных разработок, как отметили в обществе, стали астралены — уникальный и эффективный огнетушащий состав на основе углеродных наноструктур, с помощью которого можно бороться с пожарами.

Защитные наносоставы также можно применять на человеческой коже. До высыхания средства можно не бояться огня: организм не почувствует высоких температур и не получит ожогов.

Помимо этого, в пресс-службе отметили важность методологии геокосмического мониторинга и экопрогноза.

Технологию можно использовать в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуаций в природной среде регионов России и других стран, для планирования и адаптации отраслей растениеводства и земледелия к аномалиям природной среды.

Специалисты также обратили внимание на создание композитных материалов на основе нового связующего — негорючих астракомпозитов. Их главные преимущества: прочность, негорючесть, экологичность, устойчивость к коррозии и гниению.

Такие материалы могут применяться, например, в судо- и авиастроении, в строительной отрасли.

Ранее в Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России. Так, с января по 19 мая российские разработчики подали 163 заявки на изобретения в области фармацевтики.

При этом в январе максимальное число заявок относилось к получению противовирусных препаратов, а затем стала отмечаться тенденция к снижению их количества.