Терапевт Позднякова рассказала о действиях при тепловом ударе

При тепловом ударе не следует принимать жаропонижающие препараты, заявила терапевт клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Анна Позднякова.

«Фармакотерапия не требуется при тепловом ударе. Жаропонижающие средства не играют никакой роли в лечении теплового удара, поскольку основной механизм не включает изменение гипоталамической установки, и эти лекарства могут усугубить осложнения», — цитирует «Газета.Ru» Позднякову.

По её словам, для того чтобы облегчить состояние человека с тепловым ударом, необходимо побрызгать не него водой и посадить рядом с вентилятором.

Также можно использовать холодный компресс.