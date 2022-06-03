Терапевт Позднякова рассказала о действиях при тепловом ударе

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При тепловом ударе не следует принимать жаропонижающие препараты, заявила терапевт клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Анна Позднякова.
Терапевт Позднякова рассказала о действиях при тепловом ударе
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«Фармакотерапия не требуется при тепловом ударе. Жаропонижающие средства не играют никакой роли в лечении теплового удара, поскольку основной механизм не включает изменение гипоталамической установки, и эти лекарства могут усугубить осложнения», — цитирует «Газета.Ru» Позднякову.

По её словам, для того чтобы облегчить состояние человека с тепловым ударом, необходимо побрызгать не него водой и посадить рядом с вентилятором.

Также можно использовать холодный компресс.

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