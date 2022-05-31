Синоптик Варакин спрогнозировал летнее тепло в Москве в начале июня

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что в первые дни лета в столице потеплеет.
Синоптик Варакин спрогнозировал летнее тепло в Москве в начале июня
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Температура будет повышаться постепенно. Во вторник, 31 мая, и в среду, 1 июня, через Московскую область будут проходить атмосферные фронты, поэтому возможны и грозы, и ливни», — цитирует синоптика kp.ru.

Согласно прогнозу, в среду, 1 июня, ожидается +22…+24 °С.

«К 2 июня воздух прогреется уже до +24…+26 °С. Потом за счёт смены воздушных потоков погода замедлит темп потепления: в пятницу и выходные дни днём — +20…+23 °С, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы температура будет выше +10 °С, что соответствует летним климатическим нормам», — подытожил Варакин.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.

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