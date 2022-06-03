Роспотребнадзор: у переболевших ветрянкой нет иммунитета против обезьяньей оспы

В Роспотребнадзоре предупредили, что у переболевших ветрянкой нет иммунитета против обезьяньей оспы, потому что оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания, которые не формируют перекрёстного иммунитета.

«Тот факт, что человек в прошлом перенёс ветряную оспу, не оказывает значимого влияния на тяжесть течения оспы обезьян», — цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить возможности завоза и распространения вируса на территории России.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.