Рогозин: на запуск аппарата «Луна-25» планируется выйти в конце сентября

Короткая ссылка
На запуск аппарата «Луна-25» планируется выйти в конце сентября, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин: на запуск аппарата «Луна-25» планируется выйти в конце сентября
  • РИА Новости

«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск «Луны-25», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.

Рогозин отмечал, что автоматическая станция «Луна-25» должна исследовать поверхность естественного спутника Земли и взять образцы грунта на его Южном полюсе.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить