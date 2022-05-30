Рогозин: на запуск аппарата «Луна-25» планируется выйти в конце сентября
- РИА Новости
«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск «Луны-25», — сказал он журналистам, его слова приводит ТАСС.
Рогозин отмечал, что автоматическая станция «Луна-25» должна исследовать поверхность естественного спутника Земли и взять образцы грунта на его Южном полюсе.
12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.