Билл Гейтс заявил о вероятности новой пандемии в ближайшие 20 лет

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Новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Билл Гейтс заявил о вероятности новой пандемии в ближайшие 20 лет
  • AP

«Существует 50%-ная вероятность того, что у нас будет ещё одна пандемия в следующие 20 лет», — заявил Гейтс в интервью изданию El Diario.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира к «глобальному аудиту» запасов вакцин от оспы на фоне распространения оспы обезьян.

До этого главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в интервью RT отметил, что защиту от вируса оспы обезьян способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы, и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран. 

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