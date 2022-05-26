Рогозин: в ЕКА пытаются разрушить связи «Роскосмоса» с партнёрами

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Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину сообщили о попытках представителей Европейского космического агентства (ЕКА) разрушить отношения российской госкорпорации с традиционными партнёрами.
Рогозин: в ЕКА пытаются разрушить связи «Роскосмоса» с партнёрами
  • РИА Новости

«Предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть. Об этом мне лично и неформально сообщили мои коллеги на полях встречи глав космических агентств стран — членов БРИКС», — написал Рогозин в своём Telegram.

Гендиректор «Роскосмоса» назвал смешным тезис Евросоюза о возможности заменить Россию в помощи Индии в запуске пилотируемой программы. По словам Рогозина, Брюссель и Париж не обладают как минимум подходящими средствами выведения для доставки модулей в околоземное пространство.

«Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро. NASA ведёт себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности», — добавил он.

Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили о приостановке участия в реализации российских лунных программ.

В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по программам «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

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