В Роспотребнадзоре объяснили, почему прививки от ветрянки или краснухи не работают при оспе обезьян
- РИА Новости
В центре «Вектор» уточнили, что прививки от ветрянки или краснухи не могут снизить тяжесть течения болезни при заражении оспой обезьян, поскольку ветряная оспа и краснуха не являются ортопоксвирусами.
«Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи — РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus», — рассказали в пресс-службе научного учреждения.
Также специалисты пояснили, что переболевшие ветрянкой или краснухой не могут обладать иммунитетом к оспе обезьян, поскольку полученный переболевшими иммунитет к ветряной оспе или краснухе не влияет на защитные возможности организма при поражении ортопоксвирусной инфекцией, в том числе оспой обезьян.
«Все эти заболевания относятся к разным семействам вирусов», — добавили в центре.
Ранее заместитель генерального директора научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что вероятность появления оспы обезьян в России очень низкая.
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