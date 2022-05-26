В Роспотребнадзоре объяснили, почему прививки от ветрянки или краснухи не работают при оспе обезьян

В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора рассказали RT, могут ли прививки от ветрянки или краснухи снизить тяжесть течения болезни при заражении оспой обезьян.

В центре «Вектор» уточнили, что прививки от ветрянки или краснухи не могут снизить тяжесть течения болезни при заражении оспой обезьян, поскольку ветряная оспа и краснуха не являются ортопоксвирусами.

«Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи — РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus», — рассказали в пресс-службе научного учреждения.

Также специалисты пояснили, что переболевшие ветрянкой или краснухой не могут обладать иммунитетом к оспе обезьян, поскольку полученный переболевшими иммунитет к ветряной оспе или краснухе не влияет на защитные возможности организма при поражении ортопоксвирусной инфекцией, в том числе оспой обезьян.

«Все эти заболевания относятся к разным семействам вирусов», — добавили в центре.

Ранее заместитель генерального директора научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих заявила, что вероятность появления оспы обезьян в России очень низкая.

Подробнее — в видео RT.