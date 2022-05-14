В России разрабатывается способная заменить БЦЖ вакцина от туберкулёза

Центр им. Гамалеи проводит третью фазу клинических исследований новой вакцины от туберкулёза, которая, в отличие от вакцины БЦЖ, будет защищать в том числе от заражения, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулёза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, вакцина БЦЖ защищает детей от тяжёлых случаев заболевания диссеминированным туберкулёзом, в то время как новая вакцина будет защищать и детей, и взрослых от заражения.

Ранее врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии 1-го МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в беседе с URA.RU рассказал об изменении симптоматики туберкулёза в XXI веке.