В России разрабатывается способная заменить БЦЖ вакцина от туберкулёза
«Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулёза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
По его словам, вакцина БЦЖ защищает детей от тяжёлых случаев заболевания диссеминированным туберкулёзом, в то время как новая вакцина будет защищать и детей, и взрослых от заражения.
Ранее врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии 1-го МГМУ им. Сеченова Александр Пальман в беседе с URA.RU рассказал об изменении симптоматики туберкулёза в XXI веке.