«Добиться планетарной гегемонии»: какую роль в мировой истории сыграла Доктрина Трумэна

75 лет назад президент США Гарри Трумэн выступил перед конгрессом с речью, которая легла в основу внешнеполитической доктрины Вашингтона. Американский лидер обвинил Советский Союз в навязывании народам других стран «режимов против их желания» и призвал предоставить правительствам Греции и Турции средства, которые, по словам экспертов, были использованы для подавления левого движения в этих государствах. Как отмечают историки, Доктрина Трумэна была направлена на создание однополярного мира с центром в США, а её реализация стала важным этапом обострения глобального противостояния в рамках холодной войны.

12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн в речи, произнесённой перед конгрессом, сформулировал доктрину, которая на несколько лет определила внешнюю политику официального Вашингтона и существенно повлияла на ход холодной войны. Предложения Трумэна касались противодействия СССР на международной арене и сдерживания левых движений по всему миру.

Начало противостояния

По словам историков, предпосылки противостояния западных стран с Советским Союзом возникли ещё на финальном этапе Второй мировой войны.

«Меры по сдерживанию продвижения Красной армии в Европе обсуждались на уровне президента США и премьер-министра Великобритании. Даже капитуляция Германии подписывалась дважды. Нас фактически пытались лишить приоритетной роли в победе над нацизмом, а Германию пытались сохранить как некий барьер против СССР», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

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В 1946 году сотрудник посольства США в СССР Джордж Кеннан в ответ на запрос Вашингтона относительно нежелания Москвы присоединяться к международным финансовым структурам отправил властям Соединённых Штатов так называемую длинную телеграмму, в которой предложил проводить политику сдерживания СССР, в частности путём демонстрации Советскому Союзу силы и перехвата у него союзников.

Вскоре после этого бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнёс в пресвитерианском Вестминстерском мужском колледже в городе Фултоне (США) речь, в которой заявил, что на Европу опустился железный занавес. Выступление экс-главы британского правительства многие историки считают точкой отсчёта начала холодной войны.

«Западные правительства были сильно раздражены тем, что СССР фактически вышел из Второй мировой войны в статусе сверхдержавы, а его моральное влияние оказалось столь сильно, что коммунистические и социал-демократические партии стали заявлять о себе по всему миру. Представители западных держав видели в усилении коммунистических настроений в Китае или установлении левых режимов в Восточной Европе признаки начала конца своего могущества. Но особенно сильно их пугал рост левых настроений в Греции и Турции, угрожавший гегемонии западных держав в Средиземноморье», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

12 марта 1947 года Гарри Трумэн обратился с речью к объединённой сессии конгресса США. По словам историков, в ней американский лидер, не называя СССР, дал понять, что считает Советский Союз серьёзной угрозой, обвинил его в давлении на страны Восточной Европы и предложил выделить средства правительствам Турции и Греции для противодействия левым политическим силам.

«Помощь крайне необходима, чтобы Греция могла остаться свободной страной… Самому существованию греческого государства сегодня угрожают террористические действия нескольких тысяч вооружённых партизан, возглавляемых коммунистами, которые бросают вызов власти правительства во многих районах страны, особенно на северной границе», — заявил Трумэн.

Гражданская война в Греции

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По его словам, правительство Греции само победить коммунистов было не в состоянии, а никакая другая страна, кроме США, не желала и не могла оказывать помощь существовавшему на тот момент в Афинах режиму. Трумэн прямо заявил, что греческое правительство «неидеально», и признал, что оно принимает экстремистские меры в отношении инакомыслящих, но предложил выделить ему деньги.

Трумэн также призвал конгресс оказать поддержку Турции, чтобы «защитить образ жизни людей, свободный от любого принуждения».

«Народам многих стран мира недавно навязали тоталитарные режимы против их желания. Правительство Соединённых Штатов делало частые протесты против политики принуждения и запугивания… в Польше, Румынии и Болгарии. Я должен также заявить, что во многих других странах были подобные события», — отметил американский президент.

В перспективе прихода оппозиции к власти в Греции Трумэн усматривал угрозу распространения «беспорядка и анархии» на Турцию и Ближний Восток и поэтому призвал выделить официальным Афинам и Анкаре $400 млн, а также направить в регион американский гражданский и военный персонал, «чтобы помочь в задачах государственной модернизации и ради наблюдения за использованием финансовой и материальной помощи».

Новая политика США в действии

По словам историков, на основе речи президента была сформулирована неофициальная внешнеполитическая программа правительства США по оказанию давления на СССР и мировое левое движение, которую принято называть Доктриной Трумэна. Она не была оформлена отдельным документом, однако в её рамках был принят целый ряд стратегических решений Вашингтона.

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22 мая 1947 года конгресс США официально согласовал предложения Трумэна относительно оказания поддержки правительствам Греции и Турции. Греческие власти получили финансовую помощь и 210 тыс. т вооружений, включая танки, самолёты и горную артиллерию. Кроме того, в Грецию были направлены американские военные советники.

Заручившись поддержкой США, греческое правительство в конце 1947 года усилило репрессии и запретило деятельность ряда оппозиционных политических движений, а затем приступило к массовым казням политзаключённых и созданию вокруг подконтрольных партизанам районов мёртвых зон, из которых насильно выселяли мирное население. В 1949 году сопротивление вооружённой левой оппозиции в Греции было сломлено.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, одним из первых крупных политических последствий реализации Доктрины Трумэна в самих США стало принятие 25 июля 1947 года закона о национальной безопасности, оптимизировавшего структуру силовых ведомств Соединённых Штатов для нужд холодной войны. Были созданы Совет национальной безопасности, единое Министерство обороны, Объединённый комитет начальников штабов и Центральное разведывательное управление.

«Стало понятно, что США не уходят из Европы и наращивают мощь своих вооружённых сил. После окончания Второй мировой войны многие ожидали, что власти США вернутся к нормальной жизни и переведут на мирные рельсы экономику, но закон о национальной безопасности показал, что этого не будет. Это стало предпосылкой для начала явления, известного как гонка вооружений, и превращения Европы в главную зону противодействия СССР», — подчеркнул Васильев.

Американские солдаты во время учений в Германии в 1951 году

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По его словам, параллельно власти США начали делать всё от них зависящее, чтобы не допустить прихода к власти в западноевропейских странах набирающих там популярность левых сил. Важным элементом реализации Доктрины Трумэна стало принятие в 1948 году так называемого плана Маршалла, в рамках которого европейские государства получали кредиты в обмен на гарантии не включать коммунистов в свои правительства.

«Соединённые Штаты фактически взяли под свой контроль всю Западную Европу. Формализован этот процесс был путём создания в 1949 году блока НАТО», — отметил Владимир Васильев.

Эксперт подчеркнул, что параллельно с военной и экономической экспансией власти США также работали на идеологическом фронте, создавая под патронатом спецслужб средства массовой информации, вещавшие на страны с левыми правительствами.

По словам Алексея Фененко, уже в 1950-е годы власти США пришли к выводу, что их внешнеполитических усилий в рамках Доктрины Трумэна недостаточно для достижения поставленных перед собой задач. Победа коммунизма в Китае подтолкнула Вашингтон к тому, чтобы активнее переходить к мерам военного устрашения непокорных стран и к ускоренному развитию своего ядерного арсенала. При этом, по мнению историка, руководство США прекрасно осознавало, что власти СССР не хотят войны и первой её не начнут.