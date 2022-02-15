«Крупнейшая капитуляция в истории»: почему превосходящие силы британской армии сдали Сингапур Японии

80 лет назад британский гарнизон Сингапура капитулировал перед японским корпусом, уступавшим ему по численности личного состава почти в три раза. По словам историков, это стало одной из наиболее масштабных побед японской армии и крупнейшей в истории капитуляцией британских вооружённых сил. Взятие Сингапура резко усилило позиции Японии в Юго-Восточной Азии. Как отмечают эксперты, официальный Лондон в полной мере так и не смог оправиться от этого поражения, которое стало мощным ударом по Британской империи в целом.

15 февраля 1942 года армия Великобритании потерпела одно из крупнейших поражений в своей истории — британский гарнизон Сингапура капитулировал перед значительно уступающим ему по численности японским корпусом.

Начало бури

По словам историков, из-за разгрома немецкими войсками армии Франции в 1940 году во французских колониях в Юго-Восточной Азии возник военно-политический вакуум, позволивший Японии оккупировать Индокитай. Это резко усилило её влияние в регионе и позволило ей строить планы экспансии других территорий.

«Находившаяся под британским контролем Малайя была богата полезными ископаемыми, необходимыми военной промышленности, в частности оловом. Тут же было сосредоточено производство каучука. Ключом к этим богатствам был остров Сингапур, на котором находилась мощная британская военная база, позволявшая официальному Лондону контролировать весь регион», — рассказал RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

По словам историков, в 1941 году власти Великобритании и США хотя и замечали военные приготовления Японии, но не осознавали до конца масштаба угрозы, нависшей над их владениями в Тихоокеанском регионе.

Как отметил в разговоре с RT кандидат исторических наук Ярослав Левин, даже Сингапур, являвшийся символом британского владычества в Юго-Восточной Азии, был не готов к обороне. Артиллерия его фортов предназначалась для обороны от вражеских кораблей и не была приспособлена для отражения атак со стороны суши. В самом городе не было бомбоубежищ — гражданская администрация колонии отчаянно сопротивлялась мобилизационным мерам. К тому же из-за войны в мире резко выросли цены на сырьё, и чиновники не хотели отдавать армии рабочую силу, приносившую баснословные доходы.

На первый взгляд британские военная группировка в Малайе выглядела внушительно. Общая численность контингента достигала почти 90 тыс. военнослужащих, включая 20 тыс. англичан, 15 тыс. австралийцев, 37 тыс. индийцев и 17 тыс. местных жителей. Однако значительную часть британских войск составляли плохо обученные новобранцы. По словам историков, достаточно мощной в регионе была группировка английского флота. Но при этом авиации в Юго-Восточной Азии британцам не хватало, а танков и вовсе практически не было.

Переброска австралийских войск в Сингапур в 1941 году

© Wikimedia Commons / Public Domain

«Британцы не считали японцев серьёзным противником. Они верили в мощь своего флота и в превосходство своей расы. Существовало мнение, что один британский солдат в бою стоит десяти японских», — отметил Андрей Горбунов.

По словам доцента МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора исторических наук Алексея Фененко, несмотря на то что политические руководители США и Великобритании неоднократно видели примеры молниеносного нападения Японии на своих противников, они всё равно не верили в то, что японцы осмелятся напасть на них. Британские подданные в лице европейских офицеров, малайских аристократов и китайских магнатов устраивали в Сингапуре балы и спортивные соревнования вместо того, чтобы готовиться к войне.

6 декабря австралийские лётчики доложили об обнаружении японских боевых и транспортных кораблей недалеко от берегов Малайи, однако представители британского командования решили, что японцы идут в Таиланд.

Боевые действия в Малайе в 1941 году

© Wikimedia Commons / Public Domain

Но уже в ночь с 7 на 8 декабря 1941 года началась высадка японских войск в районе города Кота-Бару в Малайе. Практически синхронно японцы атаковали американскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах (по местному времени это произошло на рассвете 7 декабря). В эту же ночь 17 японских бомбардировщиков совершили первый налёт на Сингапур.

Когда британское командование в Малайе поняло, что произошло, была отдана команда бомбить японские транспортные суда в районе Кота-Бару, но те уже выгрузили свои войска.

Чтобы помешать дальнейшей высадке десанта, из Сингапура вышла британская военно-морская эскадра, носившая название «Отряд Z». Узнав из телеграфного сообщения, что японцы высаживаются в районе города Куантан, командование эскадры решило двинуться туда без уведомления базы в Сингапуре и без авиационного прикрытия. Однако британские корабли были замечены экипажем японской подводной лодки, после чего японцы подняли в воздух 85 бомбардировщиков.

10 декабря 1941 года британская эскадра была уничтожена. Японское командование ликовало.

События на суше тоже развивались не лучшим образом для британцев — их войска отступали и были в значительной степени деморализованы.

Падение Сингапура

В середине января 1942 года в Сингапур прилетел недавно назначенный командующим союзными войсками в зоне Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Тихого океана британский генерал Арчибальд Уэйвелл. Побывав на фронте, он нашёл положение британских войск безнадёжным и приказал отступать на юг. После этого он обследовал укрепления Сингапура и сообщил в Лондон, что остров беззащитен со стороны суши.

Тем временем японцы успешно продвигались по Малайе, обходя британские позиции и вынуждая оказавшихся в окружении англичан прорываться к своим главным силам через джунгли, бросая технику и людей. Ни медиков, ни раненых британских военнослужащих японцы в плен не брали, а зверски убивали на месте.

Также по теме «Зёрна гитлеровской пропаганды»: что послужило причиной начала Второй мировой войны 80 лет назад войска вермахта перешли границу с Польшей. Формальным поводом для развязывания Германией Второй мировой войны стала...

В Сингапур массово стекались беженцы. Номинально население города составляло около 550 тыс. человек, но в начале 1942 года, по некоторым данным, оно достигло цифры почти в миллион человек. С учётом прибывших подкреплений британцы сосредоточили на острове порядка 85 тыс. военнослужащих, тогда как численность японского корпуса, наступавшего на Сингапур, составляла всего около 30 тыс. человек (британцы считали, что в два раза больше).

Несмотря на явное численное превосходство своей группировки, британское командование даже не пыталось подготовить наступление. Не было принято мер и по мобилизации местного населения для обороны Сингапура. Вместо этого британское командование в спешном порядке взрывало военно-морские объекты, чтобы те не достались японцам.

По словам историков, японские войска были истощены маршем по Малайе, но по состоянию морального духа и боевой подготовке существенно превосходили британцев. Командующий японской группировкой генерал Томоюки Ямасита отдал приказ готовиться к штурму Сингапура. Японцев не смутило то, что британские войска незадолго до этого взорвали дамбу, соединявшую остров с материком — форсировать пролив они готовились на понтонах и надувных лодках.

Генерал Уэйвелл в 1941 году

© Wikimedia Commons / Public Domain

На рассвете 8 февраля 1942 года Сингапур подвергся жестокому артиллерийскому обстрелу и бомбардировке. Британское командование было уверено, что это начало многодневной подготовки к штурму, однако вечером того же дня японцы уже преодолели пролив между материком и островом — к утру 9 февраля на японском плацдарме уже находились около 10 тыс. военнослужащих. После этого японцы начали переправлять танки и артиллерию, а вечером 9 февраля Ямасита уже перенёс на остров Сингапур свой штаб.

Генерал Уэйвелл приказал вывести из Сингапура всю авиацию, а сам спешно покинул остров. Вслед за ним оставило Сингапур командование морской базы. Руководить обороной острова остался генерал Артур Персиваль.

Взорванная дамба, соединявшая Сингапур с материком

© Wikimedia Commons / Public Domain

Несмотря на численное преимущество, британские войска отступали. Вскоре в руках японцев оказались резервуары, снабжавшие Сингапур питьевой водой, и продовольственные запасы британских войск.

Однако у японцев дела тоже обстояли не лучшим образом. И без того уступая британцам в численности, они понесли в ходе боёв за остров серьёзные потери, горючее и боеприпасы заканчивались. Казалось, что ещё немного, и им бы пришлось покинуть Сингапур. Однако к этому времени генерал Персиваль провёл военный совет и принял решение сдаться.

Сингапур в начале февраля 1942 года. Расположение британских войск отмечено красным цветом

© Wikimedia Commons / Public Domain

15 февраля в 11:30 к японским передовым позициям прибыла машина под белым флагом — британские переговорщики заявили о намерении капитулировать. Ямасита потребовал, чтобы в переговорах участвовал лично Персиваль.

В 17 часов того же дня к японскому штабу подъехала британская делегация во главе с Персивалем, который лично нёс белый флаг. Ямасита, опасавшийся того, что британцы поймут всю сложность его положения, форсировал события и потребовал безоговорочной капитуляции — много лет спустя Ямасита назовёт свою стратегию «чистым блефом». Британцы тогда просили время на раздумья, но японский генерал пригрозил возобновлением полномасштабных боевых действий, и Персиваль его условия принял. Британский гарнизон Сингапура капитулировал.

Заняв город, японцы устроили массовую резню: они убивали всех китайцев, участвовавших в обороне Сингапура или придерживавшихся антияпонских убеждений. Европейцев и индийцев отправляли в концлагеря. По японским данным, в ходе боёв в Малайе и на Сингапуре в плен сдались около 100 тыс. британских военнослужащих.

Английские войска в Сингапуре сдаются японцам

© Wikimedia Commons / Public Domain

«Это была крупнейшая капитуляция в истории британских войск и в то же самое время одна из важнейших исторических побед Японии», — подчеркнул Андрей Горбунов.

По словам Ярослава Левина, новость о падении Сингапура ошеломила власти Великобритании и США, так как союзники лишились важнейшей базы, а для японцев оказались открыты пути на Индию, Австралию и Океанию.

«Если бы Германия и Япония смогли бы скоординировать свои силы и синхронно ударили бы по Египту, Австралии и Новой Зеландии, это уже тогда могло бы привести к мгновенному краху Британской империи и выбыванию Британии из Второй мировой войны. Но в целом Лондон и так потерял один из важнейших плодов своих завоеваний XIX века, а вместе с ним и влияние в регионе. Распад империи, который произойдёт после войны, был предрешён», — подвёл итог Алексей Фененко.