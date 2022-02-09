«Огромная победа социологии»: какую роль в истории России сыграла первая Всеобщая перепись населения

125 лет назад была проведена единственная в истории Российской империи Всеобщая перепись населения. Она позволила впервые получить полные и достоверные данные о численности населения страны, а также об основных социально-экономических и этноконфессиональных характеристиках государства. По словам историков, перепись стала огромным достижением российской социологической науки, однако её результаты не были в полной мере учтены при управлении страной, которая вступала в полосу политической нестабильности.

9 февраля 1897 года в Российской империи прошла Всеобщая перепись населения. По словам экспертов, она стала огромным научным достижением, позволив впервые сформировать полное и объективное представление о численности и структуре населения страны. Однако учесть результаты переписи в своей практической работе управленческие элиты государства в полной мере не сумели и поэтому не смогли избежать обострения социальных противоречий в России в начале ХХ века.

Подготовка к переписи

По словам историков, первые попытки сбора статистической информации о населении предпринимались на Руси ещё в Средние века. Властям были необходимы данные для налогообложения и создания представления о мобилизационном потенциале тех или иных территорий.

Первыми организованными попытками переписи населения в России стали учреждённые Петром I так называемые государственные ревизии. Всего до 1860 года их было проведено десять, однако объективного представления о населении России они так и не сформировали.

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«В ходе ревизий население и территория страны полностью не охватывались, методики проведения переписей на том этапе разработаны не были, не хватало подготовленных специалистов, способных справиться с подобной задачей», — рассказал RT заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ Владимир Томсинов.

Как отмечают эксперты, во второй половине XIX века многим в Российской империи стало ясно, что государство ощущает острую нехватку подробной информации о населении страны. Это стало особенно очевидно на фоне обсуждения вопроса о введении в России всеобщей воинской повинности.

В 1874 году при Министерстве финансов Российской империи была создана специальная комиссия, призванная определить меры, необходимые для организации воинского учёта населения и установления точного числа жителей России. Разработка положения о переписи была поручена членам комиссии, в том числе известному географу Петру Семёнову (будущему Петру Семёнову-Тян-Шанскому).

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский

© Wikimedia commons

В 1877 году комиссия внесла в Государственный совет Российской империи проект положения о народной переписи, но рассмотрение данного вопроса было отложено на неопределённый срок. Семёнов, как глава Статистического совета Министерства внутренних дел, пытался убедить власти страны в необходимости проведения переписи, но долгое время его попытки были безуспешны.

Актуализировал вопрос получения подробной информации о населении страны неурожай 1891—1892 годов, когда власти столкнулись с отсутствием данных, необходимых для расчёта объёмов продовольствия, направляемых в те или иные регионы. В июне 1895 года доработанное Семёновым положение о проведении всеобщей переписи населения было утверждено императором Николаем II. Общее руководство переписью было возложено на министра внутренних дел, который был председателем Главной переписной комиссии.

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Перепись должна была охватить всё население Российской империи, кроме «финляндских уроженцев» в Великом княжестве Финляндском. Комиссии по проведению переписи были созданы на уровне губерний и уездов, а также в отдельных городах: Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Николаеве и Керчи. Уезды и города были поделены на переписные участки.

Всеобщая перепись населения

В декабре 1896-го — январе 1897 года переписчики должны были обойти свои участки и провести предварительное заполнение переписных листов, включавших следующие данные: имя, отчество, фамилия или прозвище, семейное положение, отношение к хозяину домовладения (родственник, свойственник, жилец, работник, прислуга и т. п.), пол, возраст, состояние или сословие, вероисповедание, место рождения, место постоянного жительства или приписки, место постоянного пребывания, родной язык, грамотность, занятие, ремесло, промысел, важнейшие физические недостатки (глухота, немота, слепота, душевная болезнь).

В городах переписные листы должны были заполняться хозяевами квартир. Во владельческих усадьбах и на хуторах, на фабриках и заводах, а также на станциях, пристанях и судах — владельцами или руководителями, а в селениях — счётчиками.

Официальным днём проведения переписи было объявлено 9 февраля 1897 года (по новому стилю), когда участники процесса уточняли полученную ранее информацию.

Обработку полученных данных осуществлял Центральный статистический комитет МВД. Они кодировались с помощью специальных условных знаков и обсчитывались на машинах, разработанных американским инженером Германом Холлеритом.

Обработка данных переписи заняла почти восемь лет.

С 1899 года началась публикация информации о населении отдельных административных единиц Российской империи, а в 1905 году вышли в свет два сводных тома, содержащие данные о населении России в целом.

Табулятор (счётная машина Холлерита)

© Wikimedia commons

Согласно полученным статистическим данным, в России проживало 125,64 млн человек, из них в городах — порядка 16,83 млн. Население было распределено по стране крайне неравномерно. Средняя плотность составляла 5,9 человека на кв. км, но при этом колебалась от 0,46 человека на кв. км в Сибири до 74,06 — в Привислинских губерниях.

Участники переписи насчитали в Российской империи свыше 728 тыс. населённых пунктов, включая 932 городских поселения.

Большую часть населения империи по сословному признаку (более 77%) составили крестьяне, 10,66% — мещане, 6,61% — так называемые инородцы (представители народов, которые вели особое традиционное хозяйство), 2,33% — казаки, 0,97% — потомственные дворяне, 0,5% — личные дворяне и чиновники, 0,47% — представители духовенства, 0,27% — почётные граждане, 0,22% — купцы, 0,85% — представители других сословий и иностранцы.

Медаль «За труды по всеобщей переписи населения»

© Wikimedia commons

Свыше 69% жителей Российской империи отнесли себя к православным, 11% — к мусульманам, 9% — к католикам, 4% — к иудеям, 3% — к протестантам.

По словам историков, в ходе переписи вопрос об этнической принадлежности не задавался. В переписных листах спрашивалось только о родном языке.

«Единство русского народа считалось объективным фактом. Всё православное славянское население проходило как русские, но делилось на великороссов, малороссов и белорусов — согласно диалектам», — рассказал RT доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда.

Первая страница переписного листа (Киевская губерния)

© Wikimedia commons

По языковому признаку 44,3% населения империи были отнесены к великороссам, 17,81% — к малороссам, 4,68% — к белорусам; 6,3% населения отнесли себя к полякам, а 4,03% заявили, что разговаривают на иврите или идише.

Грамотными были признаны 21,2% населения Российской империи (29,3% мужчин и 13,1% женщин), а 1,1% опрошенных на момент проведения переписи обучались в средних и высших учебных заведениях. Средний возраст населения страны составлял 25 лет.

Усреднённый размер семьи в Российской империи составил 5,8 человека, а общее количество семей — 20,94 млн. При этом 8,5% семей имели наёмных работников или прислугу.

Иллюстрация из книги Н. Рубакина «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы» (1912)

© Российское военно-историческое общество

«Перепись показала, что Россия — очень крупное государство, в структуре населения которого преобладают молодые люди, которых нужно будет трудоустраивать. Из этого можно было сделать вывод, что сельскохозяйственный характер экономики не отвечает вызовам времени, что Россия должна превращаться в индустриальную державу и что стране нужны серьёзные реформы. Но эффективно использовать полученную информацию Россия не смогла — управленческие элиты империи оказались слишком беспомощными», — отметил Владимир Томсинов.

По словам профессора МПГУ, доктора исторических наук Всеволода Воронина, перепись, в проведение которой были вовлечены многие учёные, давала шанс властям Российской империи с учётом полученных данных скорректировать свой политический и экономический курс.

Иллюстрация из книги Н. Рубакина «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы» (1912)

© Российское военно-историческое общество

«Однако, судя по событиям 1917 года, воспользоваться полученными в ходе переписи данными для решения социальных проблем правительству империи в полной мере не удалось. В то же время с научной точки зрения перепись стала качественным сдвигом в научном развитии страны. Это была огромная победа социологии в России, давшая мощный импульс для развития в империи социальных наук», — подытожил Воронин.