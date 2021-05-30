«Общественная травма»: как Ходынская трагедия повлияла на сознание жителей Российской империи
- Ходынка. Акварель Владимира Маковского. 1897 год
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30 мая 1896 года во время торжеств по случаю коронации императора Николая II произошла Ходынская трагедия — давка, в которой погибли 1389 человек. Эти события в дальнейшем активно использовались представителями радикальной оппозиции для проведения агитации, направленной против царя, который получил от них прозвище Кровавый.
Подготовка к коронации
Император Николай II пришёл к власти в России в конце 1894 года после скоропостижной смерти своего отца — Александра III. По этой причине торжественную коронацию он решил провести не сразу, а перенёс её на 26 мая 1896 года. После самой коронации в Москве были запланированы масштабные праздничные гуляния, включая «народный праздник», назначенный на 30 мая.
Местом для массовых гуляний выбрали Ходынское поле. Ранее здесь неоднократно проходили праздники, однако в последнее время на Ходынке добывали песок и проводили учения войск Московского гарнизона. Поле было покрыто ямами и траншеями, рядом с ним находился большой овраг около 30 м длиной и 5 м глубиной.
«Ходынское поле на тот момент было самым большим открытым пространством в районе Москвы, подходящим для проведения массовых гуляний. Однако подготовка к торжествам была организована плохо. То ли рекогносцировка вообще не проводилась, то ли к этому вопросу отнеслись халатно, но задействованные при праздновании временные сооружения возводились на неудобном участке местности, который хоть и находился ближе к городской застройке, но обладал наиболее пересечённым рельефом», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.
За организацию гуляний на Ходынке отвечал дядя Николая II — московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Затраты на народный праздник достигли почти 20 млн рублей. На поле были построены балаганы, театры, питейные заведения, в которых всех желающих угощали пивом и мёдом, а также 150 буфетов для раздачи 400 тыс. праздничных сувениров. Самые большие ямы и траншеи накрыли деревянными настилами.
Во время праздничных гуляний должны были раздавать царские подарки. Подарочный набор включал в себя сайку, колбасу, пряник, конфеты и эмалированную кружку с императорским вензелем. Подарки (за исключением сайки) были завёрнуты в специально выпущенный платок с изображением царской четы, видами Кремля и Москвы-реки. Кроме того, среди участников торжеств планировалось раздавать жетоны с памятной надписью.
- Коронация Николая II
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По словам историков, накануне празднования по Москве пошли слухи, ускорившие приток людей на Ходынское поле: в народе говорили, что организаторы раздают подарки своим знакомым, и поэтому другим участникам торжеств их может не хватить. Кроме того, некоторые утверждали, что при раздаче сувениров будет организована своеобразная лотерея: на часть подарочных платков якобы нанесут изображения лошади, коровы и избы, и их обладатели затем получат это всё от царя в натуральном виде.
Люди начали массово прибывать на Ходынское поле уже в ночь с 29 на 30 мая. К утру их количество достигло, по некоторым оценкам, 500 тыс. человек.
«Народ в сложившейся ситуации повёл себя неразумно: из-за веры людей в слухи Ходынское поле оказалось полностью забито», — рассказал RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.
- Ситцевый платок, произведённый на Прохоровской мануфактуре
- © Wikimedia commons
Ходынская трагедия
«Организаторы гуляний не рассчитывали на то, что на Ходынке соберётся такое количество людей. Это было серьёзным проявлением их непрофессионализма, приведшим к нарушениям правил техники безопасности», — подчеркнул в разговоре с RT профессор ПГНИУ доктор исторических наук Игорь Кирьянов.
Толпа двинулась к буфетам, в которых раздавались подарочные наборы. Настилы, прикрывавшие неровности рельефа, не выдержали массы людей и рухнули. Для обеспечения правопорядка на поле находились 1800 сотрудников правоохранительных органов, но в сложившейся ситуации они оказались совершенно бессильны — сдержать сотни тысяч людей они были не в состоянии.
«Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки (буфеты, балаганы. — RT), крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шёл прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам», — описывал потом происходившее на Ходынском поле писатель и журналист Владимир Гиляровский.
Пытаясь отвести людей от буфетов, раздававшие подарки начали кидать наборы прямо в толпу, но это только усилило давку.
Порядок на Ходынке удалось восстановить только после прибытия подкрепления к сотрудникам правоохранительных органов. Толпа была рассеяна, но на земле остались лежать погибшие и покалеченные люди.
Согласно официальным данным, давка унесла жизни 1389 человек, ещё около 1300 получили травмы.
Раненых доставили в медицинские учреждения, а погибших впоследствии похоронили на Ваганьковском кладбище.
Однако Николай II, вопреки ожиданиям многих современников, останавливать торжества не стал. Его поведение до сих пор вызывает дискуссии у историков.
- Толпа на Ходынском поле
- © Wikimedia commons / Франтишек Кратки
«Император написал в своём дневнике, что празднества были омрачены этой трагедией. На следующий день вся царская семья поехала в те больницы, где находились пострадавшие во время давки. Но все коронационные торжества были заранее расписаны до мельчайших деталей, на это были потрачены большие средства и силы. Ломать церемониал было уже невозможно», — рассказал Евгений Пчелов.
Кроме того, в этот же день должен был состояться торжественный приём с балом во французском посольстве. По мнению части историков, Николай II не мог позволить себе проигнорировать организованное Францией в его честь мероприятие, так как в это время уже возникли предпосылки для начала Первой мировой войны, а Париж в ней должен был стать союзником Санкт-Петербурга против Вены и Берлина. Однако согласны с такой оценкой не все эксперты.
- Жертвы давки на Ходынском поле
- © Wikimedia commons / Франтишек Кратки
«Николай II формально в трагедии никак виновен не был, но другое дело, как он себя повёл, когда об этой катастрофе стало известно. Любой нормальный правитель объявил бы траур, отменил бы праздничные гуляния, а тут и близко этого не было сделано. Увеселительные мероприятия не прекращались: с одной стороны поля продолжался праздник, а с другой — собирали погибших. Это на многих произвело гнетущее впечатление. Вскоре за Николаем II закрепилось прозвище Кровавый. Царь душевной чёрствостью сильно подпортил себе репутацию», — высказал своё мнение Виталий Захаров.
Вместе с тем родным и близким погибших Николай II велел оказать материальную помощь: каждой семье было выделено по 1 тыс. рублей, сирот отправили в приюты, а похороны погибших оплатили из казны. В память о трагедии был построен храм во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».
По результатам расследования трагедии виновным в произошедшем на Ходынском поле был признан московский обер-полицмейстер Александр Власовский. Его отправили в отставку.
- Иностранные послы на Ходынском поле
- © Wikimedia commons
Позднее Ходынской трагедии были посвящены произведения Льва Толстого, Фёдора Сологуба и других известных писателей и поэтов.
«Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот», — написал в 1907 году Константин Бальмонт.
Историки по-разному оценивают итоги трагичных событий на Ходынском поле. Одни считают их искусственно политизированными, другие называют реакцию Николая II на них важным показателем отношения императора к народу.
«Массовая трагедия была плохим началом царствования для Николая II. Стали предсказывать, что раз его правление началось кровью, то ею и закончится, что, собственно, и случилось. Оппозиция тогда укрепилась в своём мнении относительно того, что существовавший в Российской империи режим нужно менять. Случившееся на Ходынском поле стало глубокой общественной травмой для российского социума», — резюмировал Игорь Кирьянов.
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