«Не стремились что-либо обещать документально»: 30 лет назад США и Россия подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию

30 лет назад президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш — старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию. Москва и Вашингтон впервые за много лет конфронтации заявили, что больше не рассматривают друг друга в качестве противников. Однако на деле глобального потепления в отношениях между странами не произошло, отмечают эксперты — Вашингтон продолжал выстраивать политику в рамках однополярного мира. Также аналитики указывают на расплывчатость формулировок соглашения, так как США «не стремились что-либо обещать документально».

1 февраля 1992 года президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш — старший приняли совместную декларацию, которая стала символом окончания холодной войны. Документ был подписан в загородной резиденции Буша Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Впервые за долгие годы конфронтации Москва и Вашингтон заявляли, что больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников. Согласно первому положению декларации, отныне отличительной чертой отношений сторон должны были стать «дружба и партнёрство, основанные на взаимном доверии, уважении».

Президентский дебют

Для Бориса Ельцина поездка в Кэмп-Дэвид в 1992 году стала первым визитом в США в качестве российского президента. На тот момент он не был широко известен на международной арене, поэтому подписание совместного документа с американским коллегой стало для Ельцина поводом заявить о себе и приобрести политический вес за пределами России.

«Для Бориса Ельцина лично это был шанс утвердить свой статус на международной арене на фоне тех успехов, которые демонстрировал Горбачёв в глазах Запада. Ельцину было нужно мировое признание после того, как он поставил на карту существование Советского Союза, променяв его на собственную политическую карьеру», — пояснила в интервью RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Историческая встреча была обставлена таким образом, чтобы всячески подчеркнуть потепление в отношениях между двумя супердержавами. Лидеры были неформально одеты, и символичным оказался тот факт, что день подписания соглашения совпал с днём рождением Ельцина, которому на тот момент исполнялся 61 год. По этому случаю Джордж Буш поздравил своего коллегу, вручив ему традиционные ковбойские сапоги с вышитыми инициалами «Б. Е.». С того же момента Ельцин стал называть Буша «другом Джорджем», а Буш Ельцина — «другом Борисом».

Президент США Джордж Буш вручает российскому коллеге Борису Ельцину ковбойские сапоги в качестве подарка на день рождения

AP

© David Valdez, White House

Во время пресс-конференции перед подписанием документа американский лидер всячески подчёркивал, что отныне Россия и США вступают в «новую эпоху сотрудничества».

«Мы встретились не как противники, а как друзья. Эта историческая встреча — ещё одно подтверждение окончания холодной войны и наступления новой эпохи. Россия и США строят новые отношения. И они основаны на доверии, приверженности экономическим и политическим свободам, а также искренней надежде на подлинное партнёрство», — сказал Буш.

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Сам Ельцин отметил, что состоявшаяся встреча была «позитивной».

Согласно декларации, стороны условились сокращать свои стратегические арсеналы, содействовать свободной торговле, инвестициям и экономическому сотрудничеству между государствами, уважать государственные границы, препятствовать распространению оружия массового поражения и бороться с терроризмом и торговлей наркотиками.

При этом, как отмечают эксперты, разрядка в отношениях Москвы и Вашингтона произошла ещё в конце 1980-х годов.

«Завершение холодной войны произошло несколько раньше, чем была подписана декларация, ещё при Горбачёве. Это время, когда был подписан Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), когда СССР дал согласие на объединение Германии и когда наконец-то сломали Берлинскую стену», — пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Затем, в 1990—1991 годах, прекратили своё существование Организация Варшавского договора (ОВД) и Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

«Переходные формулировки»

Несмотря на, казалось бы, радужные перспективы новых отношений между державами, США не спешили отказываться от утверждения своих позиций как мирового лидера. В частности, за несколько дней до подписания Кэмп-Дэвидского соглашения Джордж Буш во время выступления в конгрессе заявил: «Милостью божьей Америка выиграла холодную войну».

Таким образом, считают эксперты, для Соединённых Штатов подписание «Кэмп-Дэвида» было сродни признанию Россией капитуляции. Тем более что соглашение было ближе к декларации о намерениях, чем обязывающим к чему-то документом. При этом, по оценкам аналитиков, ни одно из положений в нём не конкретизировано и имеет довольно расплывчатые формулировки.

«Мы используем переходные формулировки, потому что не хотим действовать так, будто все наши проблемы решены», — цитировал ТАСС заявление Буша на пресс-конференции по итогам встречи.

По словам Виктории Федосовой, «Кэмп-Дэвид» для США стал началом однополярного мира. Этой декларацией они присвоили себе статус победителей в холодной войне.

«Однако расплывчатость формулировок была им нужна в связи с тем, что у американских властей оставалось внутреннее понимание экзистенциальной угрозы со стороны России. И они не стремились что-либо обещать документально, даже несмотря на то, что считали Россию поверженной», — подчеркнула аналитик.

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Деградация «Кэмп-Дэвида»

Так или иначе, но принципы, провозглашённые в Кэмп-Дэвидской декларации, не прошли проверку временем. С исчезновением биполярной системы международных отношений возникла проблема глобальной нестабильности и безопасности в Европе. Свою деятельность в это время активизировало НАТО. Альянс начал создавать различные механизмы консультаций с бывшими странами Варшавского договора. В 1994 году блок принял программу «Партнёрство ради мира».

Военные НАТО в Германии, 1991 год

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Однако было очевидно, что отношения с РФ как преемницей СССР и ядерной сверхдержавой требовали отдельного договора и механизма, который регулировал бы сферы военно-политического сотрудничества.

Всё это время отношения между Москвой и Вашингтоном развивались скачкообразно — от потепления до глубоких заморозок, отмечают эксперты. Окончательный курс на разрыв конструктивных отношений США взяли в 2014 году после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России. С этого времени провозглашённый в Кэмп-Дэвиде принципы дружбы, партнёрства и взаимного доверия были фактически забыты Вашингтоном, отмечают аналитики.

«Стратегический дисбаланс»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что Кэмп-Дэвидская декларация была провалена из-за своей бессодержательности и заложенных дисбалансов.

«И если раньше России ещё приходилось мириться с этими дисбалансами из-за невозможности вступать в полномасштабное стратегическое противостояние с Западом и заявить о своих интересах, то теперь РФ имеет все возможности отстаивать свои взгляды на международной арене благодаря суверенизации в сферах критической инфраструктуры и обороны», — подчеркнула Виктория Федосова.

Резиденция Кэмп-Дэвид

Legion-Media

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Той же точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По его словам, в «Кэмп-Дэвиде» не было однозначных формулировок, которые давали бы сторонам, в частности России, какие-либо гарантии.

«Сегодня мы можем констатировать завершение этого 30-летнего периода, когда международные правила составляли и устанавливали Соединённые Штаты, требуя от остальных стран их соблюдения», — отметил эксперт.

По мнению аналитиков, теперь Западу не удастся навязать Москве свои правила игры или откупиться обещаниями, так как Россия настроена добиться юридически закреплённых гарантий безопасности со стороны Соединённых Штатов.

«Ожидаю, что Вашингтон всё-таки найдёт в себе силы договориться по критическим для России вопросам. Возможно, если компромисс будет найден, мы придём к чему-то более долгосрочному, весомому и отражающему реальность и реальный баланс сил, не в пример «Кэмп-Дэвиду», — подытожила Федосова.