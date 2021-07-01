Инструкция к голове рептилии: зачем российские учёные исследовали черепа крокодилов с помощью компьютерной томографии

Российские палеонтологи впервые в мире описали мозговые коробки современных крокодилов. Для этого они с помощью компьютерной томографии создали трёхмерные модели. Учёные рассказали RT, что результаты исследования откроют новые возможности в изучении эволюции этого отряда пресмыкающихся и, в частности, позволят поставить точку в 30-летнем споре молекулярных биологов и палеонтологов об эволюции крокодилов.

Учёные Петербургского университета (СПбГУ), Палеонтологического института РАН, Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы и Смитсоновского института (США) впервые в мире описали мозговые коробки современных крокодилов. Об этом RT сообщила пресс-служба СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в Journal of Anatomy.

Специалисты изучили строение мозговой коробки современных крокодилов, чтобы понять эволюционные особенности этого отряда пресмыкающихся. Палеонтологи отмечают, что у крокодилов все кости мозговой коробки образуют монолитную структуру, которая в процессе эволюции позволила сформировать мощные челюсти. Для изучения структуры костей черепа крокодилов коллектив исследователей применил методы компьютерной томографии и трёхмерной визуализации.

Отдельные кости мозговой коробки ложного гавиала Tomistoma schlegelii. Образец из коллекции Зоологического музея МГУ, г. Москва

© Кузьмин И.Т. (СПбГУ), zmmu.msu.ru

Были получены 3D-модели 75 мозговых коробок современных крокодилов. Затем специалисты проанализировали научные публикации с начала XIX века с описанием строения черепов этих хищников. В результате учёные составили сводную таблицу, в которой присвоили название каждой исследованной структуре.

«Наша работа — первая, в которой подробно описан этот отдел черепа и приведён полный упорядоченный перечень всех его деталей. Некоторые термины мы ввели впервые. Например, названия отростков костей в слуховой области. В одних случаях потому, что структуры были названы до нас неправильно, в других — потому что мы обнаружили новые звенья», — сообщил первый автор исследования, магистр СПбГУ Иван Кузьмин.

По мнению Ивана Кузьмина и его коллег, в ходе изучения 3D-моделей черепов крокодилов найдены ранее неизвестные эволюционные признаки, которые помогут также разрешить противоречия вокруг генеалогического древа пресмыкающихся.

В частности, найденные особенности позволят поставить точку в 30-летнем споре молекулярных биологов и палеонтологов о том, как проходила ранняя эволюция группы и какая группа среди крокодилов является самой примитивной. Так, молекулярные биологи на основании исследований генов считают, что самыми примитивными среди крокодилов являются аллигаторы. Палеонтологи, изучая ископаемые остатки, приходят к выводу, что гавиалы.

«В дальнейшем мы планируем провести филогенетический анализ и на основании результатов разрешить этот конфликт. По начальным предположениям, скорее всего, правы молекулярные биологи», — подытожил Иван Кузьмин.