Предвестник оттепели: какую роль в истории России сыграл доклад Никиты Хрущёва «О культе личности»

65 лет назад в последний день ХХ съезда КПСС Никита Хрущёв выступил с докладом, в котором подверг ожесточённой критике Иосифа Сталина и политику, которую тот проводил, являясь руководителем Советского Союза. Историки неоднозначно оценивают сделанные Хрущёвым заявления. Одни называют его доклад глотком свежего воздуха и победой над тоталитаризмом, другие отмечают, что речь Хрущёва содержала ряд заведомо ложных утверждений, а также расколола советское общество и подорвала международный авторитет СССР. Однако практически все эксперты солидарны в том, что прозвучавшие на ХХ съезде заявления сыграли значительную роль не только в советской, но и в мировой истории.

25 февраля 1956 года в последний день работы ХХ съезда КПСС первый секретарь ЦК Никита Хрущёв на закрытом заседании произнёс речь «О культе личности и его последствиях». Он осудил деятельность умершего в 1953 году Иосифа Сталина и призвал к борьбе «против произвола лиц, злоупотребляющих властью».

Никита Хрущёв и XX съезд КПСС

Доклад, произнесённый Хрущёвым на ХХ съезде КПСС, полностью противоречил тому, что делал и говорил на протяжении десятилетий будущий первый секретарь ЦК. В середине 1920-х он плотно занялся партийной работой в Донбассе, в 1929 году поступил в Промышленную академию в Москве и в 1934 году занял пост 1-го секретаря Московского горкома ВКП(б), войдя в состав ЦК. Ещё четыре года спустя Хрущёв стал 1-ым секретарём ЦК КП(б) Украины.

В годы Великой Отечественной войны он занимал должности 1-ого секретаря Киевских обкома и горкома партии, а с 1944 года руководил Совнаркомом УССР. После войны Хрущёв вернулся в Москву, возглавив одновременно столичный горком и обком партии, а также заняв должность секретаря ЦК.

По словам историков, при жизни Иосифа Сталина Хрущёв пользовался его полным доверием и, в свою очередь, проявлял преданность и верность советскому лидеру. Однако после смерти Сталина именно Хрущёв, вступивший в борьбу за власть, стал инициатором расправы над членами сталинской команды. Так, с его подачи был арестован и казнён Лаврентий Берия, с должности председателя Совмина СССР был смещён Георгий Маленков.

В 1953 году Хрущёв занял пост 1-го секретаря ЦК КПСС. Получив власть, он начал расставлять на ключевые позиции в органах государственной власти своих сторонников. Вместе с тем, как отмечают эксперты, часть партийного руководства реагировала на деятельность Хрущёва негативно, не считая принимаемые им решения верными.

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Важным аспектом изменения внутренней политики государства стало сокращение количества лиц, осуждённых по «контрреволюционным» статьям, в местах лишения свободы. Через несколько месяцев после смерти Сталина было ликвидировано Особое совещание при НКВД — орган, наделённый широкими внесудебными полномочиями, вплоть до права выносить решения о расстреле. После этого начались масштабные реформы исправительной системы. Согласно оценкам историков, за два года количество заключённых снизилось в несколько раз.

14 февраля 1956 года, меньше, чем через три года после прихода Никиты Хрущёва к власти, в Москве открылся ХХ съезд ЦК КПСС. Он собрал в Большом Кремлёвском дворце около полутора тысяч делегатов, а также представителей 55 коммунистических и рабочих партий из различных стран мира.

«По большей части это был обычный съезд. На нём решались многие задачи, связанные с экономическим развитием СССР, с ускорением развития промышленности и сельского хозяйства. Было принято решение о прекращении строительства паровозов и переходе к более современным локомотивам», — рассказал RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

XX съезд КПСС

РИА Новости

В повестку съезда входили отчётные доклады ЦК и Центральной ревизионной комиссии КПСС, доклад по шестой «пятилетке» развития народного хозяйства и выборы в центральные органы партии. Но кроме этого участникам съезда предстояло выслушать важный доклад самого Никиты Хрущёва — о культе личности Сталина. Президиум ЦК ещё до начала съезда принял решение о предоставлении первому секретарю ЦК соответствующей возможности.

Доклад о культе личности

С докладом о культе личности Никита Хрущёв выступил на закрытом заседании в последний день работы съезда — 25 февраля 1956 года. При этом первый секретарь ЦК использовал материалы, собранные специальной комиссией в конце 1955 — начале 1956 года, о массовых репрессиях в СССР в 1930—1950-х годах.

«Точный текст доклада Хрущёва достоверно неизвестен. При подготовке он подвергался правкам, а во время самого выступления, по свидетельствам очевидцев, Хрущёв отрывался от подготовленного текста и пускался в пространные рассуждения. Сегодня существует несколько различных вариантов доклада. И какой из них соответствует действительности, сказать невозможно», — рассказал RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

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Деятельность Сталина Хрущёв подверг разносторонней критике — как в частных вопросах, так и при оценке его политики в целом. Он вспомнил высказывания Владимира Ленина о сосредоточении в руках у Сталина «необъятной власти», грубость Сталина при общении с Надеждой Крупской, а затем перешёл к теме массовых репрессий. Хрущёв обвинил бывшего руководителя СССР как в незаконном преследовании однопартийцев, так и в излишней жестокости к тем, кто ранее были противниками Советов.

Зачитывая доклад, Хрущёв приводил конкретные фамилии репрессированных партийных функционеров, которые, по его мнению, не могли иметь ничего общего с тем, в чём их обвиняли. Массовые репрессии, по его словам, нанесли огромный ущерб стране.

Помимо репрессий, значительное внимание Хрущёв уделил критике работы Сталина в годы Великой Отечественной войны. Он обвинял своего бывшего вождя в игнорировании данных разведки о приближении нападения Германии, в некомпетентности, в преувеличении собственных заслуг, а также в депортации целых народов.

Книгу Сталина под названием «Краткая биография» Хрущёв назвал выражением «самой безудержной лести» и образцом «обожествления человека».

Никита Хрущёв

РИА Новости

Подводя итоги своего выступления, Хрущёв призвал присутствующих «навсегда развенчать культ личности» и «полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического демократизма», исправив нарушения «социалистической законности».

Историки в наши дни оценивают высказывания Хрущёва на ХХ съезде неоднозначно.

«В своём докладе Хрущёв допускал искажения истины. Например, он утверждал, что Сталин управлял боевыми действиями по глобусу, что было явной неправдой», — поделился с RT Михаил Мягков.

По мнению историка и писателя Александра Широкорада, выступая с докладом о культе личности, Хрущёв старался добиться всей полноты власти в стране и устранения оппонентов в руководстве партии.

Демонтаж памятника в Дубне

vk.com

«Хрущёву нужны были успехи, но достаточных экономических успехов добиться у него не получалось. Поэтому он нуждался в чём-то эффектном и ярком. Разоблачая культ личности, он рассчитывал добиться популярности внутри и вне страны», — заметил эксперт.

По словам Евгения Спицына, критикуя Сталина, Хрущёв преследовал личные цели.

«Хрущёву нужно было дискредитировать сталинский курс, чтобы на руинах этого курса взгромоздиться и стать вождём, не стесняясь использовать ложные факты. При этом сам Хрущёв был одним из самых кровожадных соратников Сталина. Он был причастен к массовым репрессиям и на Украине, и в Москве — лично их инициировал», — подчеркнул историк.

Делегаты ХХ съезда приняли постановление об одобрении хрущевского доклада. Его текст был разослан для ознакомления в партийные организации КПСС и в иностранные компартии, но в открытой печати до 1989 года не обнародовался. Зато один из его экземпляров, предположительно через польских коммунистов, попал на Запад и был опубликован на английском языке.

В июне 1956 года появилось постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», в котором высказанные Хрущёвым тезисы подавались в более мягкой форме.

По словам доцента исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрия Щетинова, доклад Хрущёва изменил жизнь советских граждан.

«Оттепель, которая началась после ХХ съезда, оказала благотворное влияние на жизнь общества после замороженного сталинского состояния. Последствия съезда — глоток свободы, толчок к развитию демократических моментов в обществе. Однако движение это оказалось непоследовательным: шаг вперёд — два назад. Было стремление построить справедливое общество, но его со временем подрезали», — считает Щетинов.

В свою очередь, Александр Широкорад отметил, что у доклада Хрущёва были как позитивные, так и негативные последствия.

«После ХХ съезда искусство, например, получило возможность более свободно развиваться. Но эволюцию общества от тоталитарного к более свободному можно было производить другими способами — как в Китае или Испании, например. В КНР было объявлено, что Мао ошибался на 30%, а на 70% был прав. При этом авторитет Мао как создателя КНР — непререкаем. Можно критиковать отдельные его действия, но не его самого. Выступление Хрущёва же нанесло серьёзный удар по менталитету и идеологии советских граждан. По словам Хрущёва, войну вообще выиграли вопреки Сталину. Всё это привело к смятению в умах простых граждан и к раздражению у идейных коммунистов. В итоге ХХ съезд стал началом конца социализма», — рассказал историк.

По мнению Михаила Мягкова, результаты ХХ съезда для СССР оказались эпохальными.

«Началось переименование улиц, сносились памятники. В Грузии и других регионах начались волнения против десталинизации. Общество разделилось, произошёл раскол. С одной стороны были люди, горячо поддержавшие доклад, с другой — те, кто считали, что Сталин много сделал для страны и такой уничижительной критики не заслуживал. Кроме того, в результате десталинизации началось восстание в Венгрии, расколы в компартиях по всему миру, ухудшение отношений с рядом коммунистических государств. Как говорил Вячеслав Молотов, если до ХХ съезда половина человечества чётко поддерживала политику СССР, то после съезда этого уже сказать нельзя было. При этом в самом Союзе Хрущёв вышел победителем из противоборства с антипартийной группой, а последствия съезда ощущались ещё долгие годы», — подытожил Мягков.