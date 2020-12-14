Без шока и боли: российские исследователи разработали щадящий метод лечения сердечных аритмий

Российские учёные с помощью компьютерного моделирования разработали метод лечения опасных аритмий сердца без использования высоковольтной дефибрилляции. По мнению исследователей, для этих целей может быть эффективной комбинация серии низковольтных стимулов и лекарств. В настоящее время проводится подготовка к испытанию метода на культурах клеток и тканей в лабораторных условиях.

Учёные из Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург) с помощью компьютерного моделирования определили метод лечения опасных аритмий сердца, который не предполагает использование электрошоковой терапии. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Учёные рассчитали алгоритм для щадящей низковольтной терапии сердечных аритмий с применением лекарственных препаратов. Исследователи надеются, что их решение станет наиболее эффективной и безопасной альтернативой лечению с помощью высоковольтной дефибрилляции, при которой шоковый импульс вызывает острую боль и может повредить сердце.

Низковольтная терапия уже применяется в современной кардиологии, однако её эффективность составляет около 70% и она далеко не всегда помогает трудным пациентам, отмечают исследователи.

Результаты компьютерного моделирования продемонстрировали, что показатели эффективности можно значительно улучшить, если комбинировать электротерапию с определённым классом лекарств.

«Мы провели исследование нескольких препаратов и выяснили, что на модели лучше всего действуют антиаритмические препараты I класса — блокаторы натриевых каналов», — рассказывает руководитель исследования, заведующий сектором математического моделирования в кардиологии Института математики и механики Сергей Правдин.

Сергей Правдин и его коллеги с помощью математических моделей определили причины возникновения аритмических спиральных волн (они возникают вследствие нарушения ритма), исследовали воздействие электрических импульсов на сердечную мышцу и увидели влияние разных лекарств на ионные каналы, через которые клетка получает сигналы, что пора сокращаться. Также учёные предложили способ предсказания эффективности электротерапии при заданных параметрах.

Разрабатываемые в Институте математики и механики алгоритмы в перспективе могут быть использованы в клинической медицине для лечения опасных для жизни нарушений ритма сердца, полагают исследователи.

«В настоящее время обсуждаем с биологами испытания нашего метода на клеточных и тканевых культурах в лаборатории», — сообщил в беседе с RT Сергей Правдин.