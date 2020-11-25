Чистый метан: российские химики сумели очистить природный газ от примесей

Российские химики разработали простой и экологичный способ очистки природного газа от вредных примесей с помощью двухслойного фильтра. Учёным удалось получить метан чистотой 99,998%. По оценкам исследователей, новый способ на 30—40% экономичнее применяемого в промышленности аналога. Причём газ будет очищаться в непрерывном режиме и практически без потери давления.

Коллектив российских химиков из РХТУ имени Менделеева, НГТУ имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского разработал технологию очистки природного газа, которая дешевле и экологичнее существующих промышленных аналогов. Об этом сообщается в журнале Separation and Purification Technology.

Новая технология представляет собой систему очистки природного газа с помощью двухслойного фильтра. Первый слой состоит из полимерной мембраны, второй — из абсорбента на основе ионной жидкости.

Система очищает газ от вредных примесей — сероводорода и углекислого газа. Результаты лабораторных исследований показали, что в итоге удаётся получить метан чистотой 99,998%.

В настоящее время для очистки газа от примесей чаще всего используют растворы аминов. В процессе очистки газ нагревают и охлаждают, применяя сложную установку из множества модулей. Такая технология является дорогой и не очень экологичной: химические растворы частично испаряются и загрязняют окружающую среду.

За счёт избавления природного газа от примесей увеличивается его теплотворная способность

РИА Новости

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Как пояснил в беседе с RT один из авторов работы, заведующий лабораторией SMART полимерных материалов и технологий РХТУ Илья Воротынцев, сероводород и углекислый газ в составе природного газа способствуют разрушению трубопроводов и снижению теплотворной способности газа.

«Изящность нашего решения — в отказе от постоянного нагревания газа», — отметил Воротынцев.

По оценкам учёных, новый метод на 30—40% экономичнее применяемого сейчас промышленного аналога. При этом его ещё можно дополнительно оптимизировать за счёт подбора соотношений абсорбента и мембраны, а также других решений.

По словам Ильи Воротынцева, для применения новой технологии не требуется дорогостоящая замена оборудования, при этом газ будет очищаться в непрерывном режиме и практически без потери давления.

Специалист отметил, что нефтегазовые компании заинтересованы в подобной разработке. Он добавил, что практические испытания новой технологии ожидаются в течение двух-трёх лет.

В дальнейшем исследователи планируют провести аналогичные эксперименты для тройных смесей газов.