Чистый метан: российские химики сумели очистить природный газ от примесей
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Коллектив российских химиков из РХТУ имени Менделеева, НГТУ имени Алексеева и ННГУ имени Лобачевского разработал технологию очистки природного газа, которая дешевле и экологичнее существующих промышленных аналогов. Об этом сообщается в журнале Separation and Purification Technology.
Новая технология представляет собой систему очистки природного газа с помощью двухслойного фильтра. Первый слой состоит из полимерной мембраны, второй — из абсорбента на основе ионной жидкости.
Система очищает газ от вредных примесей — сероводорода и углекислого газа. Результаты лабораторных исследований показали, что в итоге удаётся получить метан чистотой 99,998%.
В настоящее время для очистки газа от примесей чаще всего используют растворы аминов. В процессе очистки газ нагревают и охлаждают, применяя сложную установку из множества модулей. Такая технология является дорогой и не очень экологичной: химические растворы частично испаряются и загрязняют окружающую среду.
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- РИА Новости
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Как пояснил в беседе с RT один из авторов работы, заведующий лабораторией SMART полимерных материалов и технологий РХТУ Илья Воротынцев, сероводород и углекислый газ в составе природного газа способствуют разрушению трубопроводов и снижению теплотворной способности газа.
«Изящность нашего решения — в отказе от постоянного нагревания газа», — отметил Воротынцев.
По оценкам учёных, новый метод на 30—40% экономичнее применяемого сейчас промышленного аналога. При этом его ещё можно дополнительно оптимизировать за счёт подбора соотношений абсорбента и мембраны, а также других решений.
По словам Ильи Воротынцева, для применения новой технологии не требуется дорогостоящая замена оборудования, при этом газ будет очищаться в непрерывном режиме и практически без потери давления.
Специалист отметил, что нефтегазовые компании заинтересованы в подобной разработке. Он добавил, что практические испытания новой технологии ожидаются в течение двух-трёх лет.
В дальнейшем исследователи планируют провести аналогичные эксперименты для тройных смесей газов.