В спектре плазмы: российские химики разработали компьютерную программу для обнаружения химических элементов
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Сотрудники химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова создали компьютерную программу, которая позволяет быстро определить состав образцов, исследуемых с помощью лазерного излучения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Способ идентификации химических элементов и определения их концентрации в спектре лазерной плазмы был известен и ранее — он называется лазерно-искровой эмиссионной спектроскопией (ЛИЭС). Под воздействием лазерного излучения высокой мощности происходит лавинообразная ионизация исследуемого вещества, образуется плазма, по длине световых волн которой можно определить состав и другие параметры образца. Такой способ идентификации элементов является универсальным для анализа твёрдых образцов, жидкостей, газовых сред, взвешенной пыли и аэрозолей.
Однако ЛИЭС имеет ряд серьёзных ограничений и недостатков, в частности высокое фоновое излучение и невысокую чувствительность. Также учёным требовалось проведение многочисленных предварительных измерений, а дальнейший анализ спектра лазерной плазмы мог занимать долгие часы и даже дни.
Химики МГУ разработали компьютерную программу, которая рассчитывает параметры лазерной плазмы и определяет состав и концентрацию химических элементов в испаряемой пробе всего за две миллисекунды. По утверждению исследователей, работа по спектральному анализу значительно упрощается благодаря возможности задавать предварительные установки до начала эксперимента.
- Авторы компьютерной программы для спектрального анализа лазерной плазмы: Андрей Попов, Сергей Зайцев, Тимур Лабутин (слева направо)
- © Александра Кучерова, МГУ
Настройка осуществляется по ряду основных параметров: температуре, электронной плотности, массе плазмы и долям компонентов в смеси.
По мнению российских химиков, их способ применим для обнаружения большей части элементов периодической таблицы. Предложенная компьютерная модель позволяет расширить список анализируемых объектов, отмечают исследователи.
С помощью нового способа можно определять следы серебра в рудах, а также устанавливать содержание углерода в сталях. Предложенный учёными новый алгоритм распознавания спектра позволяет в том числе определять редкоземельные элементы прямо в породах.
«Мы показали, что метод может на уровне 6 ppm (миллионных долей исследуемого вещества. — RT) определять в образце лёгкие редкоземельные элементы», — сообщил руководитель исследования доцент Тимур Лабутин.