«Свойства оказались уникальными»: российские химики синтезировали перспективный материал для аккумуляторов
- Старший научный сотрудник кафедры электрохимии химического факультета МГУ Олег Дрожжин со своим студентом Ильёй Тертовым
- © Александра Кучерова/МГУ
Сотрудники химического факультета Московского Государственного университета им. М.В.Ломоносова синтезировали перспективный материал для аккумуляторов нового поколения.
Стоимость основного рабочего катиона натрий-ионного аккумулятора примерно в сто раз ниже, чем у литий-ионного, поскольку химические свойства натрия позволяют использовать лёгкий и недорогой алюминий вместо меди. Однако у перспективной технологии есть существенный недостаток: батарея на основе карбоната натрия по своим размерам на 30—50% больше литиевого аналога при аналогичной энергоёмкости. Впрочем, российские учёные нашли способ устранить эту проблему.
«Группа Олега Дрожжина обнаружила интересную структуру, ранее описанную только для крупных щелочных катионов — калия, рубидия, цезия — и попробовала синтезировать новое соединение с натрием с целью проверить его электрохимические свойства. Они оказались уникальными», — прокомментировал результат работы и.о. декана химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.
- Электрохимические ячейки для тестирования новых материалов, разработанные в МГУ
- © Александра Кучерова/МГУ
При этом энергоёмкость новой структуры оказалась всего на 20% меньше, чем у литиевого катодного материала LiCoO2.
Ещё одна важное свойство синтезированного материала — крайне малое изменение его объёма (всего 0,5%) при заряде и разряде батареи. Схожими харатеристиками обладает лишь литий-титановый анодный материал, который используется в современных аккумуляторах электрокаров и электробусов.
«Чем меньше меняется объём материала при заряде-разряде, тем дольше он сможет стабильно работать. Множество соединений так и не нашли применение в аккумуляторах из-за значительного изменения в объёме», — пояснил руководитель исследования Олег Дрожжин.
В ближайшее время учёные планируют улучшить электрохимические свойства соединения и, как следствие, характеристики полученного материала.