Искусство в науке: российские химики создали в стекле нановерсию таблицы Менделеева

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Арсений Скрынников
Российские химики записали в кварцевом стекле микроскопическое цветное изображение таблицы Менделеева. Для получения миниатюры размером 3,6х2,4 мм они использовали лазеры сверхкоротких импульсов и нанокристаллические решётки. Авторы работы рассказали RT, что использованная технология может применяться также для создания носителей данных с неограниченным сроком службы.
Искусство в науке: российские химики создали в стекле нановерсию таблицы Менделеева
  • © РХТУ им. Д.И. Менделеева

Исследователи Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) использовали лазерные нанотехнологии для создания в кварцевом стекле изображения миниатюрной таблицы химических элементов. Об этом сообщается в специальном выпуске журнала Frontiers in Chemistry, посвященном периодической системе великого русского учёного.

Размер полученного изображения — 3,6х2,4 мм, а каждой ячейки с химическим элементом — 200х200 микрон. Для создания миниатюры применялся метод фемтосекундной лазерной записи в кварцевом стекле, которое выдерживает температуру до 900°С. Таким образом российские исследователи решили привлечь внимание мировой общественности к фигуре великого российского учёного-энциклопедиста Дмитрия Менделеева, создателя одноимённой периодической системы.

«Это самая стабильная таблица Менделеева в миниатюре. Она может пережить пожар и радиационное излучение. В этой миниатюре мы использовали различные нанорешётки, чтобы получить разные цвета», — сообщил в беседе с RT один из авторов работы, ассистент кафедры стекла и ситаллов РХТУ Георгий Шахгильдян.

При этом исследователи отмечают, что в обычном оптическом микроскопе цвета видны не будут. В прибор необходимо поместить поляризаторы, подобные тем, что используются в фотоаппаратуре.

  • © РХТУ им. Д.И. Менделеева

По словам Георгия Шахгильдяна, в западном мире система Дмитрия Менделеева известна как таблица периодических элементов, без указания авторства. Поэтому у публикации менделеевцев в рейтинговом химическом журнале было несколько целей: восстановление исторической справедливости и популяризация российской науки, а также попытка представить необычную работу российских химиков на стыке науки и искусства.

«То, что мы сделали, сейчас называется art in science — искусство в науке. Мы рады, что работа Дмитрия Ивановича Менделеева популяризируется в журнале высокого уровня», — отметил Георгий Шахгильдян.

Использованный учёными метод формирования нанорешеток в стекле с помощью лазеров подходит не только для аналоговой, но и для цифровой записи данных. По словам российских химиков, РХТУ первым в мире запустил проект по созданию технологии оптической памяти на основе стекла. В дальнейшем развитие этой технологии приведёт к разработке носителей данных с неограниченным сроком службы, уверены исследователи.

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