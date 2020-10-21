Хищный жгутиконосец: биологи обнаружили возможного предка всех животных

Коллектив российских и иностранных биологов обнаружил в прибрежных водах Чили хищный одноклеточный микроорганизм Tunicaraptor. Он способен образовывать колонии и обладает генами, похожими на человеческие. Строение, способ питания и генетическое родство Tunicaraptor с разнообразными многоклеточными организмами указывают на то, что он может являться предком всех животных на Земле. Открытие этого микроскопического хищника ставит под сомнение доминирующую гипотезу возникновения многоклеточности.

Российские биологи в составе международного коллектива открыли одноклеточного хищника, который может быть одним из предков всех животных. Об этом сообщается в журнале Current Biology. Работа учёных поддержана Российским научным фондом.

Микроскопический хищник был обнаружен в прибрежных водах Чили и получил название Tunicaraptor. В отличие от большинства других жгутиконосцев, этот микроорганизм является заднежгутиковым, так как передвигается жгутиком не вперёд, а назад (что делает его похожим на сперматозоид). Также выяснилось, что группы таких организмов способны объединяться в колонии, чтобы поглощать крупную добычу.

«Открытый нами крошечный хищник Tunicaraptor выделяется среди других одноклеточных животных. При питании он действует не в одиночку, а в виде многоклеточного агрегата. Несколько хищников объединяются на поверхности добычи», — отмечает руководитель исследовательского проекта, главный научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН Денис Тихоненков.

Строение хищного жгутиконосца Tunicaraptor

© Denis V.Tikhonenkov et al. / Current Biology, 2020

При изучении генетического кода крошечного хищника Денис Тихоненков и его коллеги обнаружили последовательности, характерные для многоклеточных животных. В частности, были найдены гены, схожие с человеческими генам, отвечающими за развитие нервной системы. Также у Tunicaraptor обнаружились гены, ответственные за адгезию, то есть слипание клеток.

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«Этот процесс (адгезия. — RT) — один из важнейших в развитии всех многоклеточных, он лежит в основе правильного формирования тканей и органов. Похоже, что эти последовательности имеют общее происхождение, и поэтому Tunicaraptor может оказаться одним из самых первых предков всех животных», — предполагает Денис Тихоненков.

По мнению учёных, необычное строение Tunicaraptor, его способ питания и генетическое родство с многоклеточными животными ставят под сомнение доминирующую на сегодняшний день гипотезу Геккеля, согласно которой многоклеточные произошли от одной клетки, дочерние особи которой не разошлись, а стали отвечать за определённые функции внутри единого организма.

Как отмечают биологи, открытие заднежгутиковых возрождает интерес учёных к гипотезе синзооспоры А.А. Захваткина. Согласно Захваткину, многоклеточные произошли от простейших, образовывавших, как и Tunicaraptor, колонии во время сложного жизненного цикла.