В Коми обнаружили останки древнейшего предка позвоночных

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Учёные обнаружили в Коми окаменелости тетрапода — животного, которого считают предком млекопитающих и птиц.
В Коми обнаружили останки древнейшего предка позвоночных
  • globallookpress.com

Находка, благодаря которой удалось создать трёхмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса животного, была сделана в окрестностях города Ухта (Республика Коми). 

Российский тетрапод получил название Parmastega aelidae. Его возраст составляет 372 млн лет.

«Пармастега своей формой отдалённо напоминала крокодила. При этом её глаза сильно возвышались над поверхностью головы, а изгиб пасти создавал подобие застенчивой улыбки, обнажающей оскал острых и грозных зубов», — пишут «Известия», ссылаясь на сообщение Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Учёные полагают, что пармастега являлась обитателем водной среды и не могла активно передвигаться по суше.

Ранее сообщалось, что в Японии обнаружили крупный скелет динозавра.

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