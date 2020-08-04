Жизнь под щитом: марсианские речные долины оказались каналами под древними ледниками

Канадские исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой миллиарды лет назад Марс был покрыт ледяным щитом. Это идёт вразрез с доминирующей теорией о том, что в древности на Красной планете был влажный климат. По новой версии, большинство марсианских долин — это не русла высохших рек, а следы каналов талой воды под ледниками. Лёд защищал воду от вредного солнечного излучения, поэтому существовавшие на раннем Марсе условия были вполне пригодными для жизни, полагают специалисты.

Исследователи из Университета Британской Колумбии и Университета Западного Онтарио (Канада)выдвинули гипотезу, согласно которой многочисленные марсианские долины сформировались в результате таяния воды под древними ледниками. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

Согласно главенствующей на сегодняшний день гипотезе, на раннем Марсе было тепло и влажно. Текли реки, они впадали в моря и океаны, а испарявшаяся вода выпадала на поверхность в виде осадков. По новой версии канадского коллектива учёных, всё было совсем не так: в древности Красная планета была покрыта льдом, а эрозию почвы в большинстве случаев вызывала талая вода, образовавшаяся под ледниками.

В качестве доказательства своей гипотезы учёные демонстрируют удивительную схожесть изображений большинства марсианских долин и дренажных каналов талой воды под ледниками необитаемого острова Девон в составе Канадского Арктического архипелага.

«На протяжении последних 40 лет, со времени открытия долин на Марсе, предполагалось, что все они некогда образовались в результате эрозии, вызванной течением рек. Но на Марсе сотни долин, и внешне они весьма серьёзно отличаются друг от друга. Если взглянуть на Землю со спутника, можно увидеть множество долин: одни были образованы реками, другие — ледниками, третьи — в результате воздействия иных процессов», — отмечает главный автор работы, бывший аспирант кафедры наук о Земле, океане и атмосфере в Университете Британской Колумбии Анна Грау Галофре.

По мнению исследователей, ландшафт острова Девон является ближайшим земным аналогом раннего Марса — это холодная, сухая и сильно оледеневшая полярная пустыня. После сравнения подлёдных каналов Девона и большинства марсианских долин учёные пришли к выводу, что последние стоит считать не руслами пересохших рек, а следами воздействия талой воды на почву Красной планеты. В общей сложности исследователи провели анализ более 10 тыс. марсианских долин, выявляя характер эрозии почвы.

Коллаж: наложение изображений марсианских долин Моми (сверху) и каналов ледниковой талой воды на острове Девон в канадской провинции Нунавут (внизу)

© Anna Grau Galofre

«Как нам удалось установить, лишь небольшая часть сетей долин имеют рисунок, типичный для эрозии, вызванной поверхностными водами, что явно противоречит общепринятой точке зрения. Использование в изучении поверхности Марса геоморфологии для тщательного и достоверного реконструирования характера и особенностей эволюции планеты — подход, честно говоря, революционный», — отмечает другой автор исследования, преподаватель кафедры наук о Земле, океане и атмосфере в Университете Британской Колумбии Марк Джеллинек.

Согласно теории канадских исследователей, марсианские реки не могли течь по поверхности планеты. Долины, чей возраст насчитывает около 3,8 млрд лет, образовались в то время, когда интенсивность Солнца была намного ниже, да и сам Марс находится от звезды намного дальше, чем Земля. Следовательно, Красная планета была покрыта ледниками.

«С помощью климатического моделирования можно предположить, что во время формирования сети долин климат на Марсе был намного холоднее. Мы попытались составить полную картину и выдвинуть гипотезу, которая прежде не рассматривалась: каналы оттока воды и сети долин сформировались под ледяным щитом», — заявила Грау Галофре.

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Существовавшие на раннем Марсе климатические условия были вполне пригодными для поддержания жизни, считают исследователи.

Поверхностный слой льда защищал находящуюся под ним воду от солнечной радиации при отсутствии магнитного поля, которое исчезло на этой планете несколько миллиардов лет назад.

Разработанные для исследования Марса аналитические инструменты учёные планируют использовать для изучения ранней истории Земли.

«Теперь мы можем весьма подробно воссоздать историю глобального оледенения на Земле от 1 до 5 млн лет назад, а также изучить наступление и отступление ледяных щитов, происходившее по меньшей мере 35 млн лет назад — задолго до времён, к которым относятся самые древние из добытых нами ледяных кернов», — подытожил Марк Джеллинек.