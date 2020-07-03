Технический выброс: в мире отмечен значительный рост количества отслуживших электроприборов

Человечество произвело в 2019 году 53,6 млн т специфических отходов — отслуживших электроприборов. Об этом сообщается в докладе ООН. Отмечается, что отходы содержали золото, серебро, медь, платину и другие дорогостоящие ресурсы общей стоимостью $57 млрд. Наибольший объём такого мусора приходится на Азию — 24,9 млн т, на втором месте — Америка (13,1 млн т), на третьем — Европа (12 млн т). За последние пять лет масса выброшенных электроприборов выросла на 21% в сравнении с показателями 2014 года. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то уже в 2030 году учёные прогнозируют, что масса «электронного мусора» составит 74 млн т.

В 2019 году человечество произвело 53,6 млн т «электронных отходов» — отслуживших электроприборов. Такие данные содержатся в докладе Организации Объединённых Наций.

Согласно документу, только 17,4% «электронных отходов» за прошлый год было собрано и переработано. Остальные электроприборы были выброшены или сожжены. По подсчётам учёных, они содержали золото, серебро, медь, платину и другие дорогостоящие ресурсы общей стоимостью $57 млрд.

За последние пять лет масса выброшенных электроприборов выросла на 21% в сравнении с показателями 2014 года. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то уже в 2030 году учёные предрекают, что масса «электронного мусора» составит 74 млн т.

«В большинстве частей света производится гораздо больше «электронных отходов», чем безопасно утилизируется. Необходимо прилагать больше совместных усилий, чтобы информировать людей об этой проблеме и принимать надлежащие меры, организуя соответствующие исследования и обучение», — заявил исполнительный директор Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) и помощник Генерального секретаря ООН Нихил Сет.

Также по теме «Шесть шагов»: учёные из 153 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию на планете Более 11 тыс. учёных из 153 стран подписали предупреждение о климатическом кризисе на Земле. В документе представлен анализ данных об...

Наибольший объём таких отходов в 2019 году произвела Азия — около 24,9 млн т, на долю Америки пришлось 13,1 млн т, Европы — 12 млн т. Однако в пересчёте на душу населения самым крупным потребителем и производителем электронного мусора признана Европа с ежегодными 16,2 кг отходов на человека. Второе место по этому показателю заняла Океания (16,1 кг), третье — Северная Америка (13,3 кг). На долю Азии и Африки пришлось 5,6 и 2,5 кг соответственно.

Как установили авторы доклада, в пересчёте на душу населения выброшенные в прошлом году «электронные отходы» в среднем составили 7,3 кг на каждого жителя планеты.

«В течение последних пяти лет объём производимых «электронных отходов» растёт в три раза быстрее, чем население планеты, и на 13% быстрее мирового ВВП. Этот стремительный рост оказывает серьёзное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей», — отметил президент Международной ассоциации по твёрдым отходам Антонис Мавропулос.

Учёные ООН подсчитали, что прошлогодние «электронные отходы» весят больше, чем все жители Европы вместе взятые, их масса равна массе 350 флагманских круизных лайнеров типа Queen Mary 2.