Крымский лабиринт: учёные провели трёхмерную фотосъёмку пещеры Таврида

Учёные выполнили 3D-съёмку пещеры Таврида с помощью лазерного сканера, чтобы сохранить её первоначальный облик в цифровом виде. Работа позволила представить наиболее полную трёхмерную картину открытой части пещеры. Исследовано более 1600 м подземных галерей и лабиринтов. При этом, по мнению специалистов, в неизведанной области может находиться ещё несколько сотен метров скрытых полостей. В настоящее время в Тавриде сделан ряд крупных научных открытий в области палеонтологии, также учёные надеются обнаружить в районе пещеры останки древних людей. После окончания исследований крымская пещера превратится в научный стационар с рекреационным комплексом, оборудованным для экскурсионного посещения.

Учёные Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского выполнили 3D-съёмку открытой части пещеры Таврида, чтобы зафиксировать её первоначальный облик до переоборудования под экскурсионное посещение. Об этом RT сообщили в пресс-службе вуза.

Более месяца исследователи проводили съёмку подземной части пещеры с помощью специального трёхмерного сканера. За это время пройдена вся открытая часть Тавриды — более 1600 м. По словам учёных, работы были затруднены из-за высокой влажности, низкого содержания кислорода и недостатка света.

«Максимальная дальность работы лазерного 3D-сканера — 60 м с одной точки съёмки, но это в том случае, если снимаешь на ровной местности. У пещеры Таврида сложный рельеф, поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 см, а затем редактировать снимки вручную. Это сложная и длительная работа», — пояснил первооткрыватель пещеры, старший преподаватель географического факультета вуза Геннадий Самохин.

По его словам, в результате работы будут созданы красочные трёхмерные панорамы освещённых галерей и гротов Тавриды.

«Проблему с недостатком света мы решили с помощью аккумулятора и светодиодных лент, которые протянули вдоль галерей. Они дают мягкий рассеянный свет, и мы получаем очень красивые фотографии», — отметил Самохин.

Результаты работы лазерного трёхмерного сканера в крымской пещере Таврида

© КФУ им. В.И. Вернадского

Учёный подчеркнул, что трёхмерная съёмка пещеры имеет особую ценность, так как по окончании научно-исследовательских работ Таврида будет полностью переоборудована под экскурсионное посещение и после завершения строительства её первоначальный облик будет утрачен.

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Напомним, крымская пещера Таврида была открыта Геннадием Самохиным летом 2018 года при строительстве одноимённой трассы из Симферополя в Севастополь. Она состоит из магистральных галерей, которые соединены между собой лабиринтами. Средняя высота составляет 6—8 м, ширина не более 4—5 м. Недра пещеры оказались настоящим раем для палеонтолога — учёные обнаружили самые древние в России останки позвоночных животных возрастом около 1,8 млн лет. Также учёные надеются обнаружить в районе пещеры останки древних людей.

Как сообщили RT в пресс-службе КФУ имени В.И. Вернадского, в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация будущего научного стационара с рекреационным комплексом в пещере Таврида. Однако точные сроки начала и окончания работ пока неизвестны. Учёные планируют открыть ещё несколько сотен метров подземных лабиринтов, а строительство начнётся только после окончания работы всех научных экспедиций.