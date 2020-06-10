13 тысяч лет под землёй: найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Международная команда археологов обнаружила старейшее из известных произведений искусства в Китае. Им оказалась вырезанная из обожжённой кости миниатюрная статуэтка птицы. По мнению учёных, возраст находки от 13 тыс. до 14 тыс. лет. Это самое древнее изображение живого существа на постаменте — такого рода произведения эпохи палеолита ещё не встречались. По мнению исследователей, открытие указывает на оригинальную художественную традицию, стилистических и технических аналогов которой нет ни в Европе, ни в Сибири. Раньше древнейшими китайскими скульптурами считались найденные возле Пекина статуэтки животных из горной породы — их возраст около 5 тыс. лет.

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Ранее в Восточной Азии древнейшими статуэтками считались найденные возле Пекина статуэтки животных из нефрита и талькохлорита — их возраст около 5 тыс. лет.

Миниатюрная статуэтка на постаменте с изображением птицы, вырезанная из обожжённой кости, была обнаружена на месте раскопок в Линцзине в 15 км от города Сюйчан (провинция Хэнань, КНР).

Главный автор исследования, археолог Шаньдунского университета Ли Чжаньян начал первые раскопки в Линцзине ещё в 2005 году. Он нашёл 11 отчётливо стратифицированных слоёв, охватывающих период со 120 тыс. лет назад до бронзового века, и обнаружил, что значительная часть относящегося к палеолиту пятого слоя была снята во время рытья колодца в 1958 году.

К счастью, извлечённый грунт был найден неподалёку. Просеяв грунт из отвала, авторы исследования обнаружили несколько артефактов, включая керамические черепки, сгоревшие останки животных и ту самую костяную статуэтку в виде певчей птицы на постаменте.

Найденный артефакт был в состоянии исключительной сохранности, отмечают археологи. В результате углеродного анализа археологами был установлен приблизительный возраст пошедшей на изготовление статуэтки кости — от 13 тыс. до 13,8 тыс. лет.

В результате исследования удалось доказать, что уже тогда на территории современного Китая обитали охотники и собиратели, которые освоили художественную резьбу по кости с помощью инструментов. Статуэтку исследовали методами конфокальной микроскопии и микротомографии, чтобы лучше раскрыть технику резьбы доисторического скульптора. Выяснилось, что производство сочетало в себе четыре различные техники: стирание, выдавливание, выскабливание и надрезание.

Другая особенность находки в том, что все известные палеолитические венеры и статуэтки животных не имеют постамента, тогда как у линцзинской птицы отчётливо просматривается основание, отмечают исследователи. По их мнению, это указывает на оригинальную художественную традицию, стилистических и технических аналогов которой не было в эпоху палеолита в других регионах мира.

«Эта находка отражает самобытную художественную традицию и смещает датировку изображения птиц в искусстве Китая более чем на 8,5 тыс. лет назад. Фигурка отличается технологией производства и художественным стилем от других образцов, которые были обнаружены в Западной Европе и Сибири»,—подытожили археологи.

Напомним, со времён палеолита до наших дней дошли в основном абстрактные наскальные рисунки и доисторические венеры, которые находили в Европе и в Сибири. Самой древней статуэткой считается найденная в Германии вырезанная фигурка человека с головой кошки, которой примерно 39—40 тыс. лет. Самым же древним произведением фигуративного (не абстрактного) искусства на сегодняшний день является наскальное изображение сцены охоты в пещере индонезийского острова Сулавеси, которому примерно 44 тыс. лет.