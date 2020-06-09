Тайны Толбачика: российские учёные открыли на Камчатке уникальный минерал докучаевит

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Арсений Скрынников
Российские геологи открыли новый минерал докучаевит, который обладает уникальными магнитными свойствами. Находка была сделана при изучении выходов горячего пара и газа на поверхности камчатского вулкана Толбачик. По мнению исследователей, редкий минерал не имеет аналогов среди природных и синтезированных соединений и может использоваться в будущем при создании квантовых компьютеров.
Тайны Толбачика: российские учёные открыли на Камчатке уникальный минерал докучаевит
  • Извержение побочного прорыва вулкана Плоский Толбачик на Камчатке
  • РИА Новости
  • © Александр Пирагис

Экспедиция геологов Петербургского университета (СПбГУ) обнаружила на Камчатке новый минерал докучаевит, названный в честь выдающегося учёного XIX века, основоположника почвоведения Василия Докучаева. Состав и кристаллическая структура находки не имеют аналогов не только среди известных минералов, но и среди сотен тысяч синтетических соединений. Об этом сообщается в журналах Mineralogical Magazine и Inorganic Chemistry. 

Научная группа под руководством профессора СПбГУ Олега Сийдры с 2014 года изучает камчатские фумаролы — выходы горячего пара и газа на поверхности вулканов.

«Фумаролы на шлаковых конусах, образовавшихся в результате прошлых извержений вулкана Толбачик, обладают уникальным минералогическим разнообразием. На сегодня здесь найдено более 400 из 5500 известных минералов. Можно сказать, что фумаролы вулкана Толбачик — это своего рода леса Амазонии неорганического мира, здесь сосредоточено около 15% всех минералов планеты!», — рассказал Олег Сийдра.

Учёные определили, что докучаевит обладает уникальной кристаллической структурой и составом Cu8O2(VO4)3Cl3, не имеющим аналогов среди природных и синтезированных соединений. Исследования показали, что в структуре нового минерала атомы меди окружены кислородом и хлором.

  • Новый минерал докучаевит назван в честь выдающегося русского учёного XIX века Василия Докучаева
  • © Санкт-Петербургский государственный университет

Ранее, отмечают, геологи, число разнообразных вариантов таких комбинаций в горных породах зафиксировано не было. Также они обнаружили в структуре докучаевита необычные структуры — оксоцентрированные комплексы меди тетраэдрического строения.

«Наличие в структуре таких фрагментов, образованных магнитными ионами меди, позволяет рассматривать этот минерал, а также некоторые другие минералы из фумарол как потенциальный источник интересных магнитных материалов с разнообразным применением на практике. Считается, что такие материалы в недалёком будущем найдут применение при создании квантовых компьютеров», — отметил профессор Сийдра.

По результатам кристаллохимического анализа и для изучения тонких физических особенностей докучаевита петербургские исследователи начали работу по синтезу аналога этого минерала.

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