На Камчатке обнаружили неизвестные ранее минералы
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Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу института, исследования проводились в рамках реализации президентского гранта по государственной поддержке молодых российских учёных.
По данным пресс-службы, в 2019 году специалисты впервые детально изучили минеральный состав выцветов (налётов легкорастворимых солей на поверхностях пород) на термальных полях Южной Камчатки, около вулкана Кошелевский, Камбального вулканического хребта и Паужетского месторождения.
«Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью», — отметили в институте.
Как уточнили эксперты, были проведены отбор, идентификация и комплексное минералогическое и кристаллохимическое исследование минералов.