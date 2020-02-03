На Камчатке обнаружили неизвестные ранее минералы

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В Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук рассказали об обнаружении новых минералов на Камчатке в ходе проведения исследовательских работ.
На Камчатке обнаружили неизвестные ранее минералы
  • Pixabay

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу института, исследования проводились в рамках реализации президентского гранта по государственной поддержке молодых российских учёных.

По данным пресс-службы, в 2019 году специалисты впервые детально изучили минеральный состав выцветов (налётов легкорастворимых солей на поверхностях пород) на термальных полях Южной Камчатки, около вулкана Кошелевский, Камбального вулканического хребта и Паужетского месторождения.

«Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью», — отметили в институте.

Как уточнили эксперты, были проведены отбор, идентификация и комплексное минералогическое и кристаллохимическое исследование минералов.

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