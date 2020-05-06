Генная адаптация: исследование ДНК выявило около 200 повторяющихся мутаций коронавируса

Учёные из Великобритании и Франции исследовали ДНК коронавируса, взятые более чем у 7500 пациентов, и выявили 198 повторяющихся генетических мутаций. Некоторые части генома вируса оказались менее подвержены изменениям, и именно они должны стать мишенями для разрабатываемых лекарств и вакцин, уверены специалисты.

Международный коллектив учёных из Великобритании и Франции под руководством специалистов из Университетского колледжа Лондона исследовал ДНК коронавируса SARS-CoV-2, чтобы проследить его эволюцию и выявить участки, наиболее подходящие в качестве основы для разработки потенциальной вакцины. Об этом сообщается в журнале Infection, Genetics and Evolution.

Исследователи провели генетический анализ (скрининг геномов) более 7500 образцов, полученных от пациентов с COVID-19, и выявили 198 различных повторяющихся мутаций инфекции. Согласно результатам, новый вирус SARS-CoV-2, способный заразить человека, вероятнее всего, появился в конце 2019 года и быстро распространился по всему миру, продолжая активно развиваться и адаптироваться.

«Всем вирусам свойственно мутировать. В этом нет ничего плохого, и нет оснований предполагать, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. Мы пока не можем сказать, становится ли он более или менее смертельным и заразным», — отметил один из соавторов работы, профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу.

Также исследователи сделали вывод, что с самого начала эпидемии произошло глобальное распространение вируса, в связи с чем в большинстве стран не было определённого нулевого пациента и заражение населения происходило несколькими путями сразу.

Значительная доля вариаций коронавируса обнаружилась в наиболее пострадавших от него странах

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Все выявленные генетические изменения не были равномерно распределены по геному вируса. Некоторые части оказались в меньшей степени подвержены мутациям, и именно они должны стать мишенями для разрабатываемых лекарств и вакцин, уверены исследователи.

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«Основная проблема в борьбе с вирусами состоит в том, что если вирус мутирует, то вакцина или лекарство могут перестать действовать. Если мы сосредоточим наши усилия на тех фрагментах вируса, которые менее склонны к мутации, то мы с большей вероятностью создадим препарат, который будет долгое время оставаться эффективным», — объяснил профессор Баллу.

По мнению коллеги Франсуа Баллу и соавтора исследования Люси ван Дорп, генетических различий между версиями SARS-CoV-2 оказалось не так много. Более того, она отметила, что одни и те же мутации вируса возникали во время пандемии несколько раз независимо друг от друга, а потому учёным «необходимо следить за ними, когда появляются новые геномы для исследования, чтобы досконально разобраться в их предназначении».

Также учёные запустили интерактивное онлайн-приложение с открытым исходным кодом, чтобы все желающие могли просматривать геномы вируса и участвовать в изучении его эволюции. Исследователи надеются, что коллективные усилия приблизят момент создания лекарств от COVID-19.