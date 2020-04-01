Метаморфозы природы: учёные обнаружили, что в Антарктиде существовали тропические леса

Учёные из Германии и Великобритании установили, что около 90 млн лет назад в Антарктиде был умеренный климат, отсутствовал ледяной покров и росли тропические леса. Исследование показало, что среднегодовая температура воздуха там была около 12 °C. Специалисты отмечают, что эти данные стали сенсацией, поскольку раньше считалось, что климат Антарктиды того времени был более суровым.

Международная группа исследователей из Германии и Великобритании выяснила, что примерно 90 млн лет назад в Антарктиде росли тропические леса. Об этом сообщается в журнале Nature.

Верхний меловой период (100,5—66,0 млн лет назад) известен как время расцвета и доминирования динозавров на планете. Он считается самым тёплым за последние 140 млн лет. Уровень моря был на 170 м выше, чем сегодня, а в тропических регионах температура верхних слоёв воды достигала 35 °C. Однако до сих пор мало что было известно о климате полярных регионов того времени.

В 2017 году учёные пробурили скважину в море Амундсена у побережья Западной Антарктиды, в 900 км от Южного полюса. На глубине от 27 до 30 м ниже дна океана были добыты образцы породы, которые, как выяснилось, первоначально были сформированы на суше: в них содержалась лесная плодородная почва, относящаяся к эпохе верхнего мелового периода.

Бурильная установка MARUM-MeBo70 на исследовательском судне Polarstern

© JP Klages, AWI

Результаты компьютерной томографии показали, что 90 млн лет назад на континенте был болотистый ландшафт, богатый растительностью. На это указывает плотная сеть корней в слое из мелкозернистой глины и ила. Некоторые из них так хорошо сохранились, что исследователи смогли различить отдельные клеточные структуры.

Также керн (образец породы) содержал многочисленные следы пыльцы и спор различных деревьев и растений, включая впервые обнаруженные в этих широтах остатки цветковых растений. Помимо этого, исследователи заключили, что в ту эпоху в районе полюса не было ледяного покрова.

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«Многочисленные останки растений указывают на то, что 93—83 млн лет назад побережье Западной Антарктиды представляло собой болотистую местность, где произрастали дождевые леса умеренного климата, аналогичные тем, которые сейчас можно найти, скажем, на Южном острове Новой Зеландии», — пояснил один из авторов исследования, палеоэколог Нортумбрийского университета в Ньюкасл-апон-Тайне Ульрих Зальцманн.

Эти данные стали сенсацией для научного сообщества, так как до этого все математические расчёты указывали на то, что климат Антарктиды того времени был более суровым. Известно, что 90 млн лет назад этот континент, как и сейчас, находился на Южном полюсе и пребывал в условиях четырёхмесячной полярной ночи: треть года солнечного света там не было вообще.

Тем не менее новые данные свидетельствуют о том, что среднегодовая температура воздуха в Антарктиде была около 12 °C. Летом воздух прогревался в среднем до 19 °C, а температура воды в реках и болотах достигала 20 °C. Погода была дождливой: количество и интенсивность осадков в Западной Антарктиде того времени сопоставимы с теми, что наблюдаются в современном Уэльсе.

Результаты компьютерной томографии керна, взятого на глубине 30 м ниже уровня морского дна

Как полагают учёные, это объясняется высокой концентрацией углекислого газа: согласно новым подсчётам, она была выше, чем предполагалось ранее. Высокий уровень углекислоты в атмосфере вызывал мощный парниковый эффект. Его действие усиливалось отсутствием ледяного щита, который сегодня защищает континент от солнца.

«Нам известно, что в меловом периоде солнечного света могло не бывать и по четыре месяца подряд. Тем не менее за счёт столь высокого уровня концентрации углекислого газа климат в регионе вокруг Южного полюса был умеренным, и ледяные массы не образовывались», — пояснил один из авторов исследования, геолог исследовательского центра MARUM в Бременском университете Торстен Бикерт.

Теперь коллектив исследователей намерен выяснить, что привело к столь резкому похолоданию климата Антарктиды. На данный момент никакое компьютерное моделирование не даёт этому явлению удовлетворительного объяснения.