«Неимоверно мощный»: как астрономы наблюдали самый большой взрыв во Вселенной с момента её зарождения

В созвездии Змееносца на расстоянии 390 млн световых лет от Земли произошёл гигантский взрыв. Об этом сообщили астрономы Международного центра радиоастрономических исследований. По мнению учёных, это самый мощный выброс энергии со времени начала расширения Вселенной. Наблюдение за космическим явлением проводилось в течение четырёх лет. Исследователи полагают, что взрыв мог быть вызван действием чёрной дыры в активном ядре галактики.

Астрономы расположенного в Австралии Международного центра радиоастрономических исследований заявили об обнаружении в созвездии Змееносца самого мощного выброса энергии со времён Большого взрыва. Об этом сообщается в издании The Astrophysical Journal.

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Ещё в 2016 году учёные обратили внимание на необычную полость в центре созвездия, отмеченную телескопом космической рентгеновской обсерватории «Чандра». Этот участок был столь огромным, что в то время никто из учёных не мог предположить, что он был образован взрывом: размер этой области соответствовал объёму 15 таких галактик, как Млечный Путь.

В дальнейшем к исследованию были подключены наземные обсерватории: низкочастотный (72—240 МГц) радиоприёмник Murchison Widefield Array (Австралия) и радиотелескоп Giant Metrewave (Индия), а также космический рентгеновский телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства.

Совмещение данных, полученных в радио- и рентгеновском диапазонах, подтвердили, что на расстоянии 390 млн световых лет от Земли, в центре созвездия Змееносца, произошёл гигантский взрыв.

«Выбросы энергии в центрах галактик наблюдались и раньше, но этот получился неимоверно мощным. При этом процесс протекал очень медленно, словно взрыв в замедленной съёмке, затянувшейся на сотни миллионов лет», — сообщила профессор австралийского Университета Кёртина Мелани Джонстон-Холлитт.

Зафиксированный взрыв оказался в пять раз сильнее выброса энергии в галактическом скоплении MS0735.6+7421, ранее считавшемся самым мощным за всю историю космических наблюдений.

Радиообсерватория Murchison Widefield Array (Австралия)

© ICRAR

Профессор Джонстон-Холлитт сравнила открытие с обнаружением первых костей динозавра.

«Есть в этом деле некоторое сходство с археологией. С помощью низкочастотных радиотелескопов мы теперь должны чаще обнаруживать выбросы энергии, аналогичные этому», — сказала она.

По мнению учёных, взрыв был вызван сверхмассивной чёрной дырой, находящейся в центре галактики.

В беседе с RT заместитель директора Института космических исследований РАН профессор Александр Лутовинов рассказал, какие процессы могли вызвать выброс энергии подобной мощности.

«В центре активного ядра галактики находится сверхмассивная чёрная дыра. Она притягивает материю, которая активно разогревается до огромных температур, светится, оттуда выбрасываются струи плазмы — джеты, а также происходят мощные взрывы», — объяснил астрофизик.

Он добавил, что во Вселенной могли быть и другие похожие взрывы, следы которых пока не обнаружены учёными.

«Особенность этого взрыва в том, что у него необычайно высокая энергетика, гигантское энерговыделение. Он самый мощный из известных, из того, что измерено. Однако могли быть и другие. И скорее всего, они были», — предположил он.