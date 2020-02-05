Загадка космического «монстра»: учёные ищут причину гибели древней сверхмассивной галактики

Астрономы обнаружили следы галактики-монстра XMM-2599, которая образовалась во времена ранней Вселенной и загадочно погибла около 12 млрд лет назад. Всего за 1 млрд лет достигла она размера 300 млрд солнечных масс и «умерла», прекратив образовывать новые звёзды. Учёные не исключают, что на судьбу космического объекта повлияла некая чёрная дыра. Они полагают, что открытие может привести к пересмотру космологических моделей ранней Вселенной.

Международная группа астрономов из США, Германии, Италии, Нидерландов и Чили обнаружила необычную галактику-монстра, которая активно развивалась около 12 млрд лет назад и загадочным образом погибла, прекратив звёздообразование. Данные были получены с помощью инфракрасного спектрографа в горной обсерватории Кека на Гавайях. Об открытии сообщает Astrophysical Journal.

Учёные назвали сверхмассивную галактику XMM-2599 и за невероятные размеры причислили её к категории «монстров». По их словам, галактика начала активное звёздообразование на заре истории нашей Вселенной (около 13 млрд лет назад) и создала почти за 1 млрд лет огромное количество звёзд. На пике своей активности она ежегодно формировала звёзды, общая масса которых более чем в 1000 раз превышала солнечную. Подсчёты учёных показали, что в итоге XMM-2599 разрослась до 300 млрд масс Солнца.

«Примечательно, что XMM-2599 сформировала большинство звёзд в бешеном темпе. А к моменту, когда возраст Вселенной составлял лишь 1,8 млрд лет, галактика стала неактивна», — заявил ведущий автор работы, сотрудник факультета физики и астрономии Калифорнийского университета в Риверсайде Бенджамин Форрест.

Учёные не исключают, что звёздообразование могло прекратиться под воздействием некоей чёрной дыры либо же XMM-2599 по какой-то причине перестала получать энергию.

«В эту эпоху лишь очень немногие галактики перестали формировать звёзды, и среди них нет такой же массивной, как XMM-2599», — говорит коллега Форреста, профессор физики и астрономии Джиллиан Уилсон.

По мнению учёных, такие объекты должны активно формировать звёзды в течение длительного времени. Однако галактика XMM-2599 прекратила это делать — в этом и заключается её уникальность, считают исследователи. Также астрономы полагают, что существование таких «мёртвых монстров» приведёт к пересмотру математических моделей образования звёзд в галактиках времён ранней истории Вселенной.

Дальнейший эволюционный путь XMM-2599 неясен, отмечают исследователи, так как они «поймали» галактику в неактивной фазе. Свет от древних галактик идёт до Земли миллиарды лет, и о сегодняшнем состоянии объекта можно только гадать.

Астрономы уверены в одном: галактика не может потерять свою массу. Поэтому теоретически XMM-2599 способна гравитационно притянуть близкие звёздообразующие галактики и стать одной из ярчайших галактик скопления во Вселенной, считают учёные.