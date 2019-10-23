Космический «монстр»: обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной
- Художественное изображение древней галактики-монстра
- © James Josephides, Swinburne Astronomy Productions, Christina Williams, University of Arizona and Ivo Labbé, Swinburne University
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной. Излучение космического объекта зафиксировал комплекс радиотелескопов ALMA (Атакамской большой миллиметровой антенной решётки). Свет от галактики шёл к Земле 12,5 млрд лет. Об открытии сообщается в издании Astrophysical Journal.
«Как мы выяснили, это на самом деле массивная, монструозная галактика, насчитывающая столько же звёзд, сколько и наш Млечный Путь. При этом она чрезвычайно активна: по темпам образования новых звёзд она в 100 раз превосходит нашу Галактику», — сообщил один из авторов работы Иво Лаббе из Технологического университета Суинберн (Австралия).
Учёные предполагали, что на самом раннем этапе развития Вселенной существовали быстро развивающиеся «галактики-монстры», но до сих пор не было никаких доказательств их существования. Из-за этого в шутку астрономы даже сравнили подобные объекты с йети.
Исследователи отмечают, что объект полностью скрыт облаками космической пыли, нагретой звёздами, и наблюдаемое излучение вызвано свечением мельчайших частиц.
Чтобы заглянуть сквозь пылевую завесу и увидеть древнюю галактику, нужна более мощная аппаратура, отмечают исследователи. На март 2021 года запланирован запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), который должен подробно исследовать обнаруженный объект и отыскать других скрытых во Вселенной «монстров».
«JWST сможет посмотреть сквозь пылевую завесу и покажет, насколько велики эти галактики на самом деле и как быстро они растут», — отметила одна из авторов работы, астроном Аризонского университета Кристина Уильямс.
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