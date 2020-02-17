Облегчили в сто раз: российские астрофизики определили массу «сфотографированной» чёрной дыры

Астрофизики Московского университета определили массу чёрной дыры в центре галактики Messier 87 (М87). В апреле 2019 года был представлен первый в истории снимок этого сверхмассивного небесного тела. Тогда учёные из проекта EHT (Event Horizon Telescope) заявили, что масса объекта равна массе 6,5 млрд Солнц. Отечественные специалисты перепроверили эти данные инновационным методом масштабирования спектральных характеристик и выяснили, что масса чёрной дыры в М87 в 100 с лишним раз меньше заявленной.

Российские астрофизики из Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ выяснили, что масса чёрной дыры, известной по первой фотографии этого космического объекта, оказалась в 100 с лишним раз меньше ранее заявленной. Статья об этом опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.

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В апреле 2019 года был получен первый в истории снимок сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 в ходе проекта Event Horizon Telescope (EHT). Специалисты из коллаборации EHT определили массу этой чёрной дыры — 6,5 млрд солнечных масс.

Российские исследователи перепроверили эти данные. Применив метод скалирования (масштабирования) спектральных характеристик, они выяснили, что масса чёрной дыры в М87 на два порядка меньше заявленной их коллегами из EHT.

«Наш метод скалирования основан на том, что все процессы, протекающие в чёрных дырах, одинаковы, независимо от массы. Условно, вы подбрасываете дрова в костёр и думаете, что он будет ярче. С чёрной дырой не так: вы подбрасываете больше дров, а костёр не разгорается», — заявила в беседе с RT научный сотрудник отдела звёздной астрофизики МГУ Елена Сейфина.

Масса чёрной дыры в центре галактики М87 оказалась в 100 раз меньше заявленной

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Российские учёные использовали технику скалирования, которая основана на физических свойствах аккреции (приращения массы) вещества разных чёрных дыр. Для проверки надёжности метода в список тестируемых объектов включили ещё одну чёрную дыру такой же огромной массы, известную по предыдущим исследованиям.

«По результатам анализа чёрная дыра в М87 оказалась намного мельче, чем определили учёные EHT, и составила всего 50 млн солнечных масс», — добавила Елена Сейфина.

Разницу в оценках размеров исследуемого космического объекта учёные МГУ считают большой загадкой, разгадка которой ещё не найдена.

«Возможно, будущие наблюдения прольют свет на тайну M87», — отметила Сейфина.

По её утверждению, проверка метода определения массы чёрных дыр проводилась в МГУ на многих космических объектах, а оценка коллег из EHT была несколько преждевременной. По мнению специалиста, будущие наблюдения за чёрной дырой в галактике М87 позволят объяснить причину значительного расхождения в оценках её массы.