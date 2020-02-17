Облегчили в сто раз: российские астрофизики определили массу «сфотографированной» чёрной дыры
- Чёрная дыра в представлении художника
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Российские астрофизики из Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ выяснили, что масса чёрной дыры, известной по первой фотографии этого космического объекта, оказалась в 100 с лишним раз меньше ранее заявленной. Статья об этом опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.
В апреле 2019 года был получен первый в истории снимок сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 в ходе проекта Event Horizon Telescope (EHT). Специалисты из коллаборации EHT определили массу этой чёрной дыры — 6,5 млрд солнечных масс.
Российские исследователи перепроверили эти данные. Применив метод скалирования (масштабирования) спектральных характеристик, они выяснили, что масса чёрной дыры в М87 на два порядка меньше заявленной их коллегами из EHT.
«Наш метод скалирования основан на том, что все процессы, протекающие в чёрных дырах, одинаковы, независимо от массы. Условно, вы подбрасываете дрова в костёр и думаете, что он будет ярче. С чёрной дырой не так: вы подбрасываете больше дров, а костёр не разгорается», — заявила в беседе с RT научный сотрудник отдела звёздной астрофизики МГУ Елена Сейфина.
- Масса чёрной дыры в центре галактики М87 оказалась в 100 раз меньше заявленной
- © MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Российские учёные использовали технику скалирования, которая основана на физических свойствах аккреции (приращения массы) вещества разных чёрных дыр. Для проверки надёжности метода в список тестируемых объектов включили ещё одну чёрную дыру такой же огромной массы, известную по предыдущим исследованиям.
«По результатам анализа чёрная дыра в М87 оказалась намного мельче, чем определили учёные EHT, и составила всего 50 млн солнечных масс», — добавила Елена Сейфина.
Разницу в оценках размеров исследуемого космического объекта учёные МГУ считают большой загадкой, разгадка которой ещё не найдена.
«Возможно, будущие наблюдения прольют свет на тайну M87», — отметила Сейфина.
По её утверждению, проверка метода определения массы чёрных дыр проводилась в МГУ на многих космических объектах, а оценка коллег из EHT была несколько преждевременной. По мнению специалиста, будущие наблюдения за чёрной дырой в галактике М87 позволят объяснить причину значительного расхождения в оценках её массы.