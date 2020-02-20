Бурный рост: какие регионы России наиболее подвержены массовому цветению водорослей

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Арсений Скрынников
Учёные из Курчатовского института провели первый комплексный анализ проблемы цветения воды на территории России. Было исследовано 60 вспышек массового развития водорослей, произошедших в РФ в 2016—2018 годах. Выяснилось, что цветение воды характерно для всех климатических зон страны, но в наибольшей степени с этой проблемой сталкиваются в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Учёные также изучили причины, способствующие возникновению этого явления, и предложили стратегию борьбы.
Бурный рост: какие регионы России наиболее подвержены массовому цветению водорослей
  • Gettyimages.ru
  • © Goran Jakus Photography

Учёные из Курчатовского института провели первый комплексный анализ причин цветения воды в России, изучили географию явления и предложили стратегию борьбы с этой проблемой. Исследование опубликовано в журнале Water.

Научная работа охватила около 60 случаев массового цветения водорослей, зафиксированных в Российской Федерации в 2016—2018 годах. Результаты исследования показали, что это явление характерно для всех климатических зон России, вспышки наблюдаются во всех федеральных округах. Однако чаще всего с этой проблемой сталкиваются на юге европейской части страны.

Основная доля вспышек за исследуемый период пришлась на Южный федеральный округ — 21%. Учёные полагают, что этому способствуют развитое сельское хозяйство, большой поток туристов, тёплый климат и невысокая проточность местных водоёмов. На втором месте — Центральный федеральный округ (18%), на третьем — Приволжский (15%).

  • Чаще всего с проблемой бурного роста водорослей сталкиваются на юге России
  • © НИЦ «Курчатовский институт»

В качестве примера вредоносного влияния цветения воды на природу учёные называют ситуацию в июле 2017 года в Олюторском заливе Берингового моря. Тогда расплодившиеся микроводоросли Alexandrium tamarense выделили так много нейротоксинов, что обитавшая в заливе горбуша умирала прямо в рыбацких сетях.

«Массовое цветение водорослей имеет широкий спектр негативных последствий, например, снижение качества питьевой воды или даже прекращение водоснабжения в городах, мор рыбы и водоплавающих птиц, снижение привлекательности для туристов. В некоторых случаях выделяющиеся в воду токсины представляют угрозу жизни человека», — рассказал RT ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского института Зоригто Намсараев.

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По словам учёного, целью исследования было понять, где конкретно, при каких условиях и с какой периодичностью возникают опасные явления цветения. Обладая такой информацией, власти смогут сосредоточиться на наиболее проблемных участках и заблаговременно принять необходимые меры.

«Есть технологии по устранению последствий массового цветения водорослей, позволяющие осуществлять уборку и переработку избыточной биомассы. Однако превентивные меры всегда самые действенные», — отметил Зоригто Намсараев.

Одним из главных факторов массового цветения водорослей учёные называют недостаточную очистку сточных вод. Большое количество соединений фосфора и азота из стоков стимулируют развитие водорослей. Для решения проблемы специалисты считают необходимым провести модернизацию очистных сооружений. Также учёные предлагают гражданам заботиться об экологии и в индивидуальном порядке: использовать стиральные порошки и другие синтетические моющие средства с минимальным содержанием фосфатов.

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