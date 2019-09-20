Фауна ледникового периода: российские учёные доказали уникальность южносибирских рачков дафний

Российские учёные установили, что несколько видов микроскопических рачков дафний, обитающих в горных водоёмах Южной Сибири, не встречаются больше нигде на Земле. Исследователи объясняют этот факт тем, что эти существа населяли планету ещё до ледникового периода и смогли пережить его благодаря особым условиям в районе их обитания.

Российские учёные из Института проблем экологии и эволюции РАН выяснили, что несколько видов микроскопических ракообразных рода Daphnia присутствуют только в горных районах Южной Сибири. По мнению исследователей, этот факт объясняется тем, что данным существам удалось пережить ледниковый период. Сохраниться они смогли благодаря особым природным условиям региона. Об этом сообщает журнал PLOS One.

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Дафнии, также известные как водяные блохи, — обширная группа планктонных ветвистоусых рачков, которые встречаются в пресных водоёмах: от крупных и глубоких озёр до болот, прудов и луж. Эти организмы используются человеком в качестве корма для рыб, а также для определения токсичности воды. География их распространения на сегодняшний день малоизучена, поэтому открытие российских учёных представляет собой особую ценность.

Для изучения исследователи выбрали группу видов Daphnia longispina, поскольку в прошлом учёные уже делали предположения об их эндемичности в Южной Сибири. Это, а также отсутствие сведений о географии распространения рачков натолкнуло исследователей на идею изучить их происхождение и ареал обитания.

На протяжении 13 лет учёные с помощью специальных сеток собирали летом образцы планктона, после чего по внешним признакам определяли видовую принадлежность каждого из пойманных животных. Чтобы установить степень родства организмов и примерно оценить время их обособления как видов, исследователи использовали широко применяющийся в биологии метод молекулярных часов.

«Наше исследование нескольких родственных видов рода Daphnia привело к неожиданному выводу. Оказалось, что горные и предгорные районы Южной Сибири — Саяны и Алтай — являются центром эндемизма для этой группы. Это связано с ледниковой историей региона, где в плейстоценовое время, десятки, а возможно, и сотни тысяч лет назад, располагался важный рефугиум (то есть убежище) пресноводной фауны. В нём виды переживали неблагоприятные времена ледникового периода», — рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Алексей Котов.

Уточнение районов обитания эндемичных дафний и других пресноводных животных, отмечают учёные, позволит более эффективно планировать создание охраняемых природных территорий и заповедников.