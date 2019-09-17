Затаившиеся исполины: учёные выделили два новых вида крупнейших земноводных

Британские учёные выделили ещё два вида исполинских саламандр — самых крупных из ныне живущих амфибий. Открытие учёные сделали, исследовав останки 17 китайских исполинских саламандр, хранившихся в качестве экспонатов в Лондонском музее естествознания. При этом один из новых видов — Andrias sligoi — может быть крупнейшим представителем рода.

Британские биологи провели анализ ДНК 17 экспонатов Лондонского музея естествознания, считавшихся останками китайских исполинских саламандр Andrias davidianus. В результате исследования специалисты выяснили, что часть останков генетически отличается от остальных настолько сильно, что животных следует причислить к другому виду.

Таким образом, учёные выделили ещё два вида исполинских саламандр — один из них получил латинское название Andrias sligoi (также исследователи называют её южнокитайской исполинской саламандрой), второй пока ещё не назван. О находках сообщила пресс-служба Лондонского зоологического общества.

Земноводные (или амфибии) — класс позвоночных животных, способных дышать как кожей, так и лёгкими, а иногда также и жабрами. Сейчас на земле насчитывается около 8 тыс. видов амфибий.

Существо, определённое как Andrias sligoi, появилось в Лондонском зоопарке в начале ХХ века, прожило около 20 лет, а после смерти из него сделали выставочный экспонат для Музея естествознания. Ещё во время первого знакомства с ним биологи предположили, что имеют дело с отдельным видом, но тогда эта идея была отвергнута.

Стоит отметить, что исполинские саламандры — самые крупные из ныне живущих представителей земноводных, а Andrias sligoi, как считают учёные, в свою очередь, самый крупный вид исполинских саламандр. Таким образом, новый вид, открытый учёными, может оказаться самой большой амфибией на данный момент.

При этом останки другого выделенного вида, которому ещё не дали названия, сохранились не так хорошо. От животного остались лишь отдельные ткани, поэтому учёным ещё предстоит выяснить, какими были его внешние отличительные черты.

Архивное изображение Andrias sligoi из коллекции музея

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По мнению ведущего автора работы профессора Института зоологии Самуэля Тёрви, разделение исполинских саламандр на несколько разных видов произошло от 3,1 до 2,4 млн лет назад в эпоху сильной геологической активности. Возможно, оно было вызвано резким изменением условий обитания амфибий после подъёма Тибетского нагорья. Изменение рельефа вызвало изоляцию больших групп саламандр, что способствовало их разделению на отдельные виды.

Сейчас исполинские саламандры находятся под угрозой вымирания. В основном это связано с нерегулируемой охотой, поскольку мясо исполинских саламандр китайцы используют в пищу. Однако усилиями китайских учёных по всей стране была развёрнута сеть ферм и заказников, что даёт шанс на восстановление популяции.

Сотрудник Лондонского музея естествознания кандидат наук Мелисса Мар добавила: «Эти открытия пришлись на время, когда требуется срочное вмешательство для спасения китайских исполинских саламандр, проживающих в дикой природе. Результаты нашей работы указывают на то, что для каждого отдельного вида следует подобрать индивидуальные меры по сохранению генетической целостности. Наше исследование также подчёркивает центральную роль запасов музея в сохранении видов, находящихся на грани полного исчезновения».