В РЖД разрешили перевозить в поездах игуан и лягушек

В Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) расширили список животных, которых можно перевозить в поездах без сопровождения владельцев, добавив в него енотов, ежей, игуан и лягушек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Идя навстречу пожеланиям пассажиров, АО «ФПК» с июля 2019 года расширило список животных, разрешённых к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся», — отметили там.

Как уточнили в «ФПК», для упрощения процесса кормления животных «кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки».

Полный перечень животных опубликован на сайте РЖД.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утверждён список запрещённых к содержанию животных.

Телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил утверждение списка.