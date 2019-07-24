В РЖД разрешили перевозить в поездах игуан и лягушек
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
«Идя навстречу пожеланиям пассажиров, АО «ФПК» с июля 2019 года расширило список животных, разрешённых к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся», — отметили там.
Как уточнили в «ФПК», для упрощения процесса кормления животных «кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки».
Полный перечень животных опубликован на сайте РЖД.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утверждён список запрещённых к содержанию животных.
Телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил утверждение списка.