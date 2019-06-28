Баженов оценил утверждение списка запрещённых к содержанию в России животных

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Телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.
Баженов оценил утверждение списка запрещённых к содержанию в России животных
  • pixabay.com

«Содержание змей дома должно быть запрещено и должно преследоваться в уголовном порядке. Очень часто мы становимся свидетелями трагических случаев, когда люди, не умеющие обращаться с такими животными, берут в руки смертельно ядовитых змей», — заявил он.

По его словам, люди, как правило, не отличают змей, а нечестные продавцы могут продать ядовитую особь и не предупредить об этом.

Как отметил Баженов, держать змей в городских условиях и частных домах не надо, тем более что это нарушение Конвенции СИТЕС.

Со своей стороны, дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с kp.ru заявил, что знает людей, которые в домашних условиях содержат очень опасных животных, но соблюдают все правила безопасности, и этим животным у них лучше, чем в дикой природе.

Он также выразил мнение, что «всегда найдутся люди, которые будут издеваться над животными».

Ранее зоолог и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.

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