Баженов оценил утверждение списка запрещённых к содержанию в России животных

Телеведущий и путешественник Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.

«Содержание змей дома должно быть запрещено и должно преследоваться в уголовном порядке. Очень часто мы становимся свидетелями трагических случаев, когда люди, не умеющие обращаться с такими животными, берут в руки смертельно ядовитых змей», — заявил он.

По его словам, люди, как правило, не отличают змей, а нечестные продавцы могут продать ядовитую особь и не предупредить об этом.

Как отметил Баженов, держать змей в городских условиях и частных домах не надо, тем более что это нарушение Конвенции СИТЕС.

Со своей стороны, дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с kp.ru заявил, что знает людей, которые в домашних условиях содержат очень опасных животных, но соблюдают все правила безопасности, и этим животным у них лучше, чем в дикой природе.

Он также выразил мнение, что «всегда найдутся люди, которые будут издеваться над животными».

Ранее зоолог и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.