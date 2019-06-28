Дроздов прокомментировал утверждение списка запрещённых к содержанию в России животных

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в беседе с НСН прокомментировал утверждение списка животных, запрещённых к содержанию в России.

По его словам, в целом он положительно относится к этому документу.

«Опасно же держать крупных хищников и ядовитых животных дома. У нас были примеры: ещё в советское время семья Берберовых содержала льва дома… Да и животных жалко. Нельзя их держать дома», — заявил Дроздов.

Ранее сообщалось, что устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.