Утверждён список запрещённых к содержанию в России животных
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Как отмечается, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.
Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).
В список попали в том числе цепочная гадюка, тигровый гремучник, ядозубы, трёхкоготные мягкотелые черепахи, ужасный листолаз, ядовитая квакша, все виды шестиглазых песочных пауков и гиббоны.
Запрет не распространяется на случаи содержания животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.
Перечень доступен на сайте правительства.
В феврале Минприроды составило список животных, которых предложило запретить к содержанию в домашних условиях.
В перечень ведомства попали крупные кошачьи, морские млекопитающие, медведи, скорпионы и ядовитые пауки.