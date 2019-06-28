Утверждён список запрещённых к содержанию в России животных

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утверждён список запрещённых к содержанию животных. Соответствующие документы опубликованы пресс-службой кабмина.
Утверждён список запрещённых к содержанию в России животных
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Как отмечается, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

В список попали в том числе цепочная гадюка, тигровый гремучник, ядозубы, трёхкоготные мягкотелые черепахи, ужасный листолаз, ядовитая квакша, все виды шестиглазых песочных пауков и гиббоны.

Запрет не распространяется на случаи содержания животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Перечень доступен на сайте правительства.

В феврале Минприроды составило список животных, которых предложило запретить к содержанию в домашних условиях.

В перечень ведомства попали крупные кошачьи, морские млекопитающие, медведи, скорпионы и ядовитые пауки.

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