Сушилка с сюрпризом: учёные научились получать электричество из мокрой одежды

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Дмитрий Фёдоров
Индийские учёные создали особую ткань из волокон целлюлозы и нанотрубок, которая вырабатывает электричество во время сушки. Исследователи считают, что их изобретение в перспективе поможет — пусть и в небольших объёмах — электрифицировать труднодоступные и малоразвитые районы страны.
Сушилка с сюрпризом: учёные научились получать электричество из мокрой одежды
  • Pixabay

Учёные из Индийского института технологии в Харагпуре создали из обычных целлюлозных волокон и специальных нанотрубок ткань, которая при высыхании на открытом воздухе вырабатывает электричество. На создание изобретения исследователей вдохновил естественный процесс — движение влаги в растениях, при котором из них выпариваются растворы солей. Об этом сообщает журнал Nano Letters, официальный орган Американского химического общества.

  • На создание изобретения исследователей вдохновил естественный процесс — движение влаги в растениях
  • © ACS Publications

Для проведения эксперимента учёные создали устройство, имитирующее растение. Оно состояло из банки с раствором электролита и куска «умной ткани», продетого в трубочку. Нижняя часть ткани погружалась в электролит, а верхняя находилась на воздухе. Электролит из банки поднимался по наноканалам и испарялся. Поскольку движение насыщенной ионами жидкости по любому каналу электризует его стенки, в устройстве создавалась небольшая разница потенциалов. Электроды снимали напряжение с раствора в банке и с открытой части ткани. В результате удалось получить напряжение около 0,7 В.

Соединив в батарею порядка 40 таких устройств, учёные смогли получить напряжение почти 12 В. С помощью этой конструкции исследователям удалось за 24 часа накопить заряд, которого было достаточно, чтобы питать один светодиод в течение часа.

Учёные считают, что внедрение данной технологии позволит, пусть и в небольших объёмах, обеспечить электричеством труднодоступные и малоразвитые части Индии, где широко распространена сушка одежды на открытом воздухе.

  • Во время эксперимента использовались параллельное и последовательное подключения элементов
  • © ACS Publications

В беседе c RT профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Екатерина Скорб отметила, что индийские разработки в целом находятся в общем русле сегодняшних исследований по нестандартным методам выработки энергии.

«Другой пример подобного проекта — мостовая, вырабатывающая электричество, когда люди наступают на плитки. Такие изобретения не дают много энергии, но они и не предназначены для этого. Учёным было важно доказать жизнеспособность концепции своей работы, и это им удалось», — отметила Скорб.

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