Природный компонент: учёные создали из яичной скорлупы материал для производства имплантов костей

Короткая ссылка
Дмитрий Фёдоров
Индийские учёные создали из нанопорошка яичной скорлупы новый материал для изготовления имплантов костей. Как отмечают исследователи, их производство дешевле, безопаснее и доступнее существующих сегодня аналогов.
Природный компонент: учёные создали из яичной скорлупы материал для производства имплантов костей
  • globallookpress.com
  • © J. Pfeiffer/Arco Images

Исследователи из Индийского технологического института в Хайдарабаде и Национального технологического института имени Б.Р. Амбедкара в Джаландхаре создали из яичной скорлупы и полимера материал для производства имплантов костей. Об этом сообщает издание The Hindu Business Line.  

Также по теме
Нервам на замену: как учёные возвращают парализованным людям радость движения
Американец Билл Кочевар впервые после того, как стал инвалидом, смог самостоятельно шевелить рукой. Парализованному мужчине помогли...

В последнее время импланты делают в основном из гидроксиапатита и других минералов на основе фосфата кальция. Как полагает один из авторов работы, сотрудник Индийского технологического института в Хайдарабаде Рупават Удай Киран, такие изделия могут содержать остатки химических веществ, в частности нитратные соединения, которые даже в небольших количествах представляют опасность для человека.

Исследователи изготовили новый материал из нанопорошка яичной скорлупы, частицы которого в 100 000 раз меньше сечения человеческого волоса. Затем они смешали нанопорошок с полимером и сделали заготовку для импланта. Впоследствии учёные проверили её на совместимость с живыми клетками и пришли к выводу, что новый материал превосходит по своим характеристикам известные сегодня аналоги. 

  • Рупават Удай Киран
  • © National Institute of Technology, Jalandhar

Как отметил Рупават Удай Киран, импланты из материала на основе яичной скорлупы приживаются в организме лучше ныне существующих благодаря содержанию дополнительных биоактивных ионов. Он также указал, что яичная скорлупа — дешёвое сырьё, которое доступно в неограниченных количествах во всём мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить