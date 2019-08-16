Природный компонент: учёные создали из яичной скорлупы материал для производства имплантов костей

Индийские учёные создали из нанопорошка яичной скорлупы новый материал для изготовления имплантов костей. Как отмечают исследователи, их производство дешевле, безопаснее и доступнее существующих сегодня аналогов.

Исследователи из Индийского технологического института в Хайдарабаде и Национального технологического института имени Б.Р. Амбедкара в Джаландхаре создали из яичной скорлупы и полимера материал для производства имплантов костей. Об этом сообщает издание The Hindu Business Line.

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В последнее время импланты делают в основном из гидроксиапатита и других минералов на основе фосфата кальция. Как полагает один из авторов работы, сотрудник Индийского технологического института в Хайдарабаде Рупават Удай Киран, такие изделия могут содержать остатки химических веществ, в частности нитратные соединения, которые даже в небольших количествах представляют опасность для человека.

Исследователи изготовили новый материал из нанопорошка яичной скорлупы, частицы которого в 100 000 раз меньше сечения человеческого волоса. Затем они смешали нанопорошок с полимером и сделали заготовку для импланта. Впоследствии учёные проверили её на совместимость с живыми клетками и пришли к выводу, что новый материал превосходит по своим характеристикам известные сегодня аналоги.

Рупават Удай Киран

© National Institute of Technology, Jalandhar

Как отметил Рупават Удай Киран, импланты из материала на основе яичной скорлупы приживаются в организме лучше ныне существующих благодаря содержанию дополнительных биоактивных ионов. Он также указал, что яичная скорлупа — дешёвое сырьё, которое доступно в неограниченных количествах во всём мире.