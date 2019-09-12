Дальняя гавань: учёные впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы

На одной из планет, расположенных вне Солнечной системы, есть вода. К такому выводу пришли американские учёные при поддержке европейских специалистов. По результатам проведённого эксперимента им удалось установить, что в атмосфере экзопланеты K2-18b в созвездии Льва присутствуют водяные пары. Для этого с помощью специальных алгоритмов были проанализированы снимки космического объекта, сделанные телескопом «Хаббл» в 2016—2017 годах. Авторы исследования отмечают, что открытие приближает человечество к ответу на вопрос об уникальности Земли.

Американские учёные при поддержке европейских коллег впервые экспериментально подтвердили наличие водяного пара в атмосфере планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает журнал Nature Astronomy.

Открытие было сделано на экзопланете K2-18b, которая находится в «обитаемой зоне» своей звезды — так астрономы называют область, где вода может существовать в жидкой форме и есть предпосылки для зарождения жизни.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно со специалистами из Европейского исследовательского совета и Британского совета по научно-техническому оборудованию собрали снимки, сделанные телескопом «Хаббл» в 2016—2017 годах, и применили к ним собственные алгоритмы для спектрального анализа света, проходящего сквозь атмосферу планеты.

По результатам эксперимента учёные пришли к выводу, что на K2-18b присутствуют пары воды, а также свободный водород и гелий. Исследователи отмечают: чтобы определить долю водяных паров в атмосфере планеты, а также обнаружить в ней другие вещества, такие как азот или метан, необходимы дополнительные исследования.

По мнению авторов эксперимента, обнаружение воды в атмосфере этой планеты чрезвычайно важно, так как это приближает человечество к ответу на фундаментальный вопрос, уникальна ли наша Земля.

При этом учёные предупреждают: считать планету K2-18b «Землёй 2.0» было бы некорректно — масса этого небесного тела гораздо выше, чем у нашей, и состав атмосферы там совершенно другой.

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Описанная экзопланета на орбите красного карлика K2-18 находится в созвездии Льва на расстоянии около 110 световых лет от Солнца. Небесное тело было открыто в 2015 году аппаратом «Кеплер» наряду с ещё несколькими сотнями так называемых суперземель — планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов, таких как Нептун.

По мнению доктора Инго Вальдмана из Университетского колледжа Лондона, обнаружение воды на K2-18b может стать лишь прологом к целому ряду подобных открытий, которые, скорее всего, произойдут в ближайшие десятилетия. Он напомнил, что суперземли — это наиболее распространённые планеты в известной нам области Вселенной, а красные карлики — наиболее распространённые звёзды.

Ожидается, что следующий этап исследовательской программы стартует в 2021-м — тогда планируется запустить космический телескоп «Джеймс Вебб», который будет нести на борту гораздо более чувствительные приборы и сможет более точно определять состав атмосферы. Кроме того, учёные рассчитывают, что в 2028 году телескоп начнёт отправлять на Землю детальные снимки множества экзопланет.