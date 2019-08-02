Галактика в 3D: исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
- Млечный Путь
- © Wikimedia commons / John Fowler
Специалисты из Уорикского университета (Великобритания), Варшавского университета (Польша) и Университета штата Огайо (США) составили самую масштабную трёхмерную карту нашей Галактики. Для этого учёные измерили расстояние от Солнца до тысяч отдельных пульсирующих переменных звёзд, рассеянных по Млечному Пути. Об этом сообщается в журнале Science.
Переменные звёзды (цефеиды) являются своеобразными маяками для астрономов, вычисляющих расстояния между удалёнными объектами. Самой известной из цефеид является Полярная звезда. На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
«На нашей карте видно, что диск Млечного Пути вовсе не плоский. Он изогнут и искривлён. Благодаря отдельным небесным телам мы впервые сможем проиллюстрировать это на трёхмерной модели», — заявил соавтор работы Пржемек Мроз.
Учёные отмечают, что ранее представление о форме и структуре Млечного Пути в значительной мере складывалось из косвенных ориентиров, в том числе и на базе вычислений расстояний до объектов в других галактиках Вселенной. Такие карты, составленные на основе ограниченных наблюдений, являются неполными и неточными, уверены исследователи. Напомним, ранее о создании точной карты нашей Галактики уже заявляли китайские и австралийские учёные.
Для построения наиболее точной трёхмерной модели исследователи рассчитали расстояния до более чем 2400 цефеид по всей Галактике. С целью установления точных значений специалисты использовали данные о периодической пульсации этих объектов.
Учёные создали новую карту Млечного Пути благодаря польско-американскому проекту Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) по изучению тёмной материи. В ходе исследований астрофизики установили в два раза больше переменных звёзд Млечного Пути, чем было известно ранее.
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