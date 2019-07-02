Звезда в тени: смогут ли россияне наблюдать полное затмение Солнца

2 июля в 22:23 по московскому времени наступит максимальная фаза полного затмения Солнца. Его общая продолжительность составит 4 минуты 33 секунды. Лучше всего наблюдать за «небесным спектаклем» из юго-восточной части Тихого океана — с территории Аргентины и Чили. Россиянам не стоит расстраиваться — в этом году им ещё предстоит увидеть одно лунное и одно солнечное затмение.

Одно из пяти затмений в этом году — полное затмение Солнца — произойдёт в 22:23 по московскому времени. Увидеть его смогут жители Латинской Америки, в основном с территории Аргентины и Чили. Его общая продолжительность составит 4 минуты 33 секунды. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

При этом жители России в этом году смогут увидеть два других интересных астрономических явления: частное лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное затмение 26 декабря.

Ситуация, когда новая Луна, Солнце и Земля оказываются выстроенными в одну линию и спутник Земли полностью закрывает солнечный диск — любопытное и интересное для учёных и широкой аудитории астрономическое явление. В это время Луна повёрнута к нашей планете неосвещённой стороной и потому не видна на ночном небосводе. Вокруг Солнца, скрытого спутником Земли, можно наблюдать солнечную корону, которая при обычном свете не видна. Корона имеет голубое свечение и сильно отличается от привычного красно-оранжевого цвета звезды.

В это время Луна повёрнута к нашей планете неосвещённой стороной

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© Jon Olav Nesvold/NTB

Затмение Солнца очень ограничено по времени и видно в разное время только из определённых точек планеты. Это вызвано тем, что диаметр Луны в 400 раз меньше солнечного. Небольшой спутник просто не в состоянии спрятать звезду надолго. В случае, когда Луна отдалена от Земли, вместо полного затмения наблюдается кольцеобразное. Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с разницей в две недели.

По заявлению специалистов Московского планетария, длительность полных солнечных затмений не превышает 7,5 минуты, а частных — двух часов. В это время лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 км/с, проходя расстояние до 15 тыс. км, её диаметр составляет около 270 км — это максимальная ширина области затмения.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Сергей Попов заявил, что астрономическое событие представляет для учёных интерес, так как в это время наблюдению за короной Солнца не мешает яркий диск звезды. Для жителей крупных городов солнечное затмение — большая редкость.

«Такое явление люди могут не увидеть никогда, хотя оно не редкость. Существуют даже настоящие охотники за затмениями, которые поставили перед собой задачу не пропустить ни одного из них. Жизнь у них тяжёлая и дорогая, приходится постоянно — один-два раза в год — путешествовать в самые невероятные места», — сообщил Попов.

При этом учёный сообщил, что на самом деле солнечные затмения происходят намного чаще, чем, например, олимпиады или другие популярные спортивные состязания, такие как чемпионаты мира по футболу.

Свидетелями полного затмения Солнца смогут стать жители Аргентины и Чили

Reuters

«Для учёных данное астрономическое явление представляет интерес, так как многие обсерватории за всю свою историю существования могут такое и не увидеть. Астрофизикам приходится использовать лёгкую мобильную аппаратуру и тоже «охотиться» на затмения. Делается это потому, что в обычных условиях яркий солнечный диск мешает наблюдать и изучать корону нашей звезды», — добавил Попов.

Даже регулярные космические наблюдения за Солнцем не дают таких возможностей, какие предоставляет затмение, считает учёный. К феноменальным событиям астрофизики это явление не относится, но для исследователей оно необходимо, считает отечественный исследователь.

По данным учёных, никакого особенного влияния на жизнь и здоровье людей полное солнечное затмение не окажет.

«Влияние на здоровье возможно, но этот эффект чисто психологический», — подытожил учёный.